(Pocket-lint) - Oppo ha annunciato il suo ultimo telefono pieghevole di punta, il Find N2.

Il modello precedente ci ha impressionato nel 2021, diventando uno dei nostri dispositivi pieghevoli preferiti fino ad oggi. L'unica pecca è stata la sua disponibilità, essendo stato lanciato esclusivamente in Cina.

Per togliere il cerotto in anticipo, purtroppo è così anche per questo modello.

Oppo ci ha detto che la ragione di questa decisione è che il supporto delle app per il rapporto di aspetto unico del telefono è ancora limitato nei paesi occidentali, mentre le connessioni del marchio nel mercato cinese hanno reso più facile il coinvolgimento degli sviluppatori.

A parte la disponibilità limitata, l'hardware del nuovo telefono cerca ancora una volta di stupire.

Oppo afferma che è il pieghevole orizzontale più leggero di sempre, con un peso di soli 233 grammi.

Si tratta di 43 grammi in meno rispetto al Find N e di un peso inferiore a quello dell'iPhone 14 Pro Max.

Gran parte di questa riduzione di peso è attribuita alla cerniera a flessione di seconda generazione del telefono. Che è contemporaneamente più sottile, più leggera e più resistente della generazione precedente.

Utilizza una combinazione di materiali in fibra di carbonio e lega ed è ora in grado di sopportare 400.000 pieghe, il doppio rispetto al Find N originale.

Inoltre, Oppo afferma che la piega dello schermo è ancora meno visibile sul nuovo modello, il che non è poco, visto che il Find N eccelleva già in questo campo.

Il telefono mantiene le sue dimensioni corte e robuste, con un display da 5,54 pollici all'esterno e 7,1 pollici aperto.

Entrambi i display hanno una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e sono in grado di offrire una luminosità impressionante. Il display esterno ha una luminosità di 1350 nit e quello interno di 1550 nit.

Il telefono è alimentato da un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 e supporta la ricarica rapida SuperVOOC da 67 W, offrendo una ricarica completa in poco più di 40 minuti.

È presente una configurazione a tre fotocamere con un trio di sensori Sony, tra cui una principale da 50MP f/1.8, una ultrawide da 48MP f/2.2 e una tele da 32MP f/2.0 2x.

Tutte queste fotocamere beneficiano della scienza del colore Hasselblad e hanno una maggiore gamma dinamica e una migliore riduzione del rumore grazie all'elaborazione MariSilicon X.

Come abbiamo accennato sopra, il lancio è previsto solo in Cina, il che è un po' un peccato, perché sembra una macchina seria.

Se volete saperne di più, restate sintonizzati per la nostra recensione completa, che arriverà a breve.

Scritto da Luke Baker.