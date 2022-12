Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La collaborazione tra Oppo Reno 8 Pro e House of the Dragon è ufficiale da un paio di mesi, ma ora sappiamo molto di più sulla sua uscita.

Oppo ha presentato per la prima volta questo insolito crossover a novembre, ma non ci ha detto molto al riguardo, a parte i gadget speciali che verranno forniti. Questi includono una pergamena con un messaggio di uno dei personaggi e un uovo di drago d'oro, oltre a un portachiavi con il sigillo Targaryen. C'è anche uno strumento per l'estrazione della SIM a forma di drago. Ma ora conosciamo i dettagli più importanti, come la data di commercializzazione e il prezzo.

Partiamo dal quando: il telefono sarà in vendita in India il 13 dicembre, un giorno che non è poi così lontano. Sarà però disponibile solo in India, il che significa che la stragrande maggioranza delle persone che stanno leggendo questo articolo non sarà in grado di acquistarne uno, il che è un peccato.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Per quanto riguarda il prezzo, il telefono sarà disponibile su Flipkart a 45.999 rupie e i preordini inizieranno oggi.

5 motivi per cui dovreste acquistare il Google Pixel 6a Di Pocket-lint International Promotion · 26 luglio 2022 Il Google Pixel 6a è finalmente arrivato e disponibile per l'ordinazione, quindi è il momento perfetto per esaminare ciò che rende speciale questo

All'interno è l'Oppo Reno 8 Pro che già conosciamo. Ciò significa che è alimentato da un processore Mediatek 8100 Max e ha uno schermo AMOLED da 6,78 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. La fotocamera principale da 50 megapixel è il principale punto di interesse sul retro, mentre una fotocamera da 32 megapixel gestisce i selfie.

Questo telefono è ovviamente pensato per coloro che amano gli spettacoli di Game of Thrones e House of the Dragon, ma se siete voi questo è un telefono molto interessante. A patto che viviate in India.

Scritto da Oliver Haslam.