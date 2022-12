L'Oppo Find N2 Flip si fa notare in questi leak e rendering

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'imminente Find N2 Flip di Oppo è trapelato in un paio di modi diversi, offrendoci un video e un rendering su cui sbavare in vista di un futuro rilascio.

L'Oppo Find N2 Flip dovrebbe essere annunciato nel 2023, ma non abbiamo bisogno di aspettare così tanto per dargli un'occhiata. Un video trapelato pubblicato sul social network cinese Weibo mostra il telefono in tutto il suo splendore, mentre un secondo ci dà un'occhiata ancora migliore al design della cerniera del telefono. Entrambi i video mostrano uno stupefacente telefono, completo di un grande schermo esterno.

Il display esterno dovrebbe misurare circa 3,26 pollici, mentre quello interno peserà circa 6,8 pollici, se le indiscrezioni sono fondate.

Oppo Find N2 flip. pic.twitter.com/QgBCHtJ9rY- Abhishek Yadav (@yabhishekhd) 3 dicembre 2022

È trapelato anche quello che sembra essere un rendering per la stampa, che mostra il Find N2 Flip in un accattivante colore bianco con l'enorme schermo di copertura davanti e al centro. Lo schermo presenta anche una coppia di fotocamere accanto ad esso, il che suggerisce la presenza di funzionalità standard e ultrawide.

Per quanto riguarda le altre specifiche, ci si aspetta un chip MediaTek Dimensity 9200 abbinato a un massimo di 12 GB di RAM. Un'altra fuga di notizie indica che Oppo doterà il Find N2 Flip di una batteria da 4.300 mAh e di una ricarica rapida da 44 W per aiutarlo a ricaricarsi il più rapidamente possibile.

C'è molto da aspettare, ed è esattamente quello che faremo. Speriamo di ricevere presto altre notizie.

Scritto da Oliver Haslam.