La serie Oppo Reno 9 è ufficiale: ecco tutte le specifiche tecniche

(Pocket-lint) - Dopo molte, molte fughe di notizie e prese in giro, Oppo ha finalmente svelato l'intera linea Reno 9, con tre nuovi telefoni ora ufficiali.

I tre telefoni, Reno 9, Reno 9 Plus e Reno 9 Pro+, hanno tutti molto da offrire agli appassionati di smartphone Oppo e sono stati presentati oggi in Cina. Iniziamo con i modelli base.

Esatto, i modelli. Il Reno 9 e il Reno 9 Pro condividono entrambi molte caratteristiche, a partire dai bordi curvi, dagli schermi AMOLED da 6,7 pollici, dalla risoluzione FHD+ e dalla frequenza di aggiornamento di 120Hz. A vederli, sono davvero molto simili.

All'interno, però, le cose cambiano leggermente. Il Reno 9 è dotato di un chip Snapdragon 778G, mentre il Reno 9 Pro monta un MediaTek Dimensity 8100-MAX. Il modello base ha fino a 12 GB di RAM e 512 GB di memoria, mentre il Reno 9 Pro ha ben 16 GB di RAM. Ha lo stesso limite di memoria di 512 GB.

Anche la fotocamera è diversa. Il Reno 9 ha una fotocamera primaria da 64 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel. Il Reno 9 Pro, invece, ha una fotocamera principale da 50 megapixel, affiancata da una fotocamera grandangolare da 8 megapixel, ma entrambi i modelli hanno la stessa fotocamera per selfie da 32 megapixel.

Entrambi i modelli hanno la stessa batteria da 4500 mAh e la stessa ricarica da 67W.

Ma il vero divertimento inizia con il Reno 9 Pro+, giusto? Il telefono è dotato di un display OLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, come la maggior parte delle ammiraglie di questi tempi. Al centro si trova una fotocamera da 32 megapixel.

Sul retro, le fotocamere sono costituite da uno scatto principale da 50 megapixel e da una fotocamera ultrawide da 8 megapixel. A queste si affianca un obiettivo IR da 2 megapixel.

In termini di potenza di elaborazione, il Reno 9 Pro+ dispone del chip Snapdragon 8 Gen1+ di Qualcomm con 16 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria. La batteria da 4700 mAh può essere caricata completamente in soli 30 minuti grazie alla tecnologia di ricarica da 80 W di Oppo.

Per quanto riguarda i prezzi, il Reno 9 parte da CNY 2499 mentre il Reno 9 Pro parte da CNY 3499. Chi sceglie il meglio pagherà un prezzo di partenza di 3999 CNY, ma in Cina. Non sono ancora disponibili informazioni a livello internazionale.

