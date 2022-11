Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'imminente Oppo Find X6 Pro potrebbe avere ben tre fotocamere da 50 megapixel sul retro, secondo un nuovo rapporto di un leaker pubblicato su Weibo.

Il telefono non ancora annunciato dovrebbe essere dotato di un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e di un Dimensity 9200, a seconda del modello acquistato, ma questa è solo una parte della storia. Il leaker di Weibo Digital Chat Station ritiene che il telefono di punta di Oppo sarà dotato non di una o due, ma di tre diverse fotocamere da 50 megapixel. Ciò si aggiunge a una fuga di notizie già esistente di Yogesh Brar.

La fotocamera principale sarà un sensore IMX989 da 1 pollice con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), mentre un sensore IMX890 ultrawide farà apparentemente parte della configurazione. La fotocamera finale dovrebbe offrire uno zoom ottico IMX890 2,7x con OIS, con monitoraggio della profondità sotto forma di sensore time-of-flight.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Altre indiscrezioni hanno già indicato uno schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, che sta rapidamente diventando la norma per questo tipo di telefoni. Si pensa anche che la batteria da 5.000 mAh e la ricarica wireless da 50 W siano all'ordine del giorno.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

Per quanto riguarda la data in cui tutto questo sarà reso ufficiale, nessuno lo sa ancora con certezza. Tuttavia, le ultime due uscite dell'Oppo Find X sono avvenute a marzo, il che potrebbe far pensare che anche questa volta il mese di marzo 2023 sia una buona scommessa. Non possiamo nemmeno sapere con certezza che tipo di prezzo verrà offerto.

Scritto da Oliver Haslam.