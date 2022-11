Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Qualcomm ha annunciato la sua piattaforma mobile di nuova generazione Snapdragon 8 Gen 2 e Oppo ha confermato che il suo prossimo smartphone Find X sarà uno dei primi a utilizzare la piattaforma.

Lo Snapdragon 8 Gen 2 porta con sé una serie di nuove funzionalità e caratteristiche, con particolare attenzione al miglioramento dell'esperienza di gioco mobile, che Oppo sta sfruttando.

Oppo ha dichiarato che la piattaforma Snapdragon 8 Gen 2 consentirà ai suoi prossimi dispositivi Find X di offrire un salto di qualità nelle esperienze video, di gioco e di connettività per i dispositivi mobili.

Sebbene Oppo non abbia fornito informazioni specifiche sui suoi prossimi dispositivi Find X, ha annunciato di aver collaborato con Google e Qualcomm per implementare per la prima volta su uno smartphone il Google Vertex AI Neural Architecture Search (Google NAS). La soluzione, secondo quanto dichiarato, aumenterà l'efficienza energetica e la latenza dell'elaborazione AI sui dispositivi mobili.

Ziad Asghar, vicepresidente del Product Management di Qualcomm, ha dichiarato: "La collaborazione tra Qualcomm Technologies e OPPO in questo settore consente agli sviluppatori di giochi di sfruttare appieno la qualità del ray tracing di livello desktop per fornire la massima fedeltà visiva, ombre prive di aliasing realistico, riflessi su superfici curve e illuminazione globale per sbloccare un'esperienza di gioco di livello superiore su mobile, il tutto in tempo reale con un frame rate utilizzabile".

"La collaborazione copre l'intero stack di rendering e rappresenta un passo significativo per far progredire l'ecosistema dei giochi mobili. Non vediamo l'ora di approfondire la nostra collaborazione con OPPO, per esplorare ulteriormente le possibilità di approdare all'innovazione sui dispositivi mobili alimentati da piattaforme Snapdragon di livello premium."

Durante il Qualcomm Snapdragon Summit, Oppo mostrerà un dispositivo dotato di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con molteplici effetti di ray tracking attivati. L'azienda ha dichiarato che "i migliori giochi per dispositivi mobili possono essere eseguiti a una velocità costante di 60 fps, fornendo allo stesso tempo ombre e riflessi morbidi per una qualità visiva di gioco elevatissima". Rispetto alla precedente generazione solo software, l'efficienza di rendering del ray tracing è aumentata di un fattore 5 e ha ridotto il carico di lavoro della CPU del 90%".

Pocket-lint è presente al Qualcomm Snapdragon Summit e cercherà il dispositivo Oppo con la piattaforma mobile di nuova generazione.

