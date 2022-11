Altri dettagli sull'Oppo Find N2, tra cui una data di uscita imminente

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'Oppo Find N2 è il prossimo telefono pieghevole dell'azienda e una nuova fuga di notizie sembra condividere i dettagli chiave, compresa la finestra di uscita prevista.

Ci si aspetta che Oppo sia in grado di migliorare l'Oppo Find N con la sua seconda iterazione e, secondo le indiscrezioni, il Find N2 sarebbe dotato di un chip aggiornato per prestazioni più veloci. Una nuova fuga di notizie sembra confermare questa ipotesi, con lo Snapdragon 8 Plus Gen 1 svelato in tutto e per tutto, tranne che nel nome. Gli screenshot sembrano mostrare i dettagli di questo chip, il cui dispositivo ospite è denominato PGU110. Il dispositivo è dotato di una frequenza di aggiornamento pieghevole a 120 Hz e le precedenti fughe di notizie indicano un display da 7,1 pollici.

In una seconda fuga di notizie, questa volta da parte del tipster di Weibo Digital Chat Station, ci viene detto di aspettarci un rilascio "il mese prossimo", indicando un annuncio del 2022 dicembre dell'ultimo dispositivo pieghevole che arriverà sul mercato. Lo stesso post di Weibo indica anche un annuncio a fine novembre dell'Opp Reno 9.

Il Reno 9 dovrebbe essere dotato di un display da 6,7 pollici e di un nuovo chip della serie Dimensity in sostituzione del SoC Snapdragon 778G del Reno 8.

Per quanto riguarda il software che alimenterà il Find N2, ci si aspetta che Android 13 attraverso il sistema operativo ColorOS 13 quando questo dispositivo arriverà finalmente sul mercato. Quando arriverà, sembra sempre più probabile che la fine del 2022 sarà un anno intenso per Oppo.

Scritto da Oliver Haslam.