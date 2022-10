Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Le edizioni speciali di telefoni legate alla cultura pop non sono una novità, ma c'è qualcosa che suscita interesse in un telefono con dei draghi.

È proprio questo il caso di Oppo, che ha annunciato un set in edizione limitata House of the Dragon che comprende un Reno 8 Pro personalizzato e alcuni accessori a tema drago. Il tipo di accessori che solo un vero fan di House of the Dragon potrebbe apprezzare, ovviamente.

Gli accessori sono molti, tra cui un supporto per telefono con emblema del drago in oro, uno strumento per l'estrazione della SIM che sembra un drago e uno speciale portachiavi con sigillo Targaryen, perché no. Ma aspettate, c'è di più.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Oppo ha anche aggiunto una speciale pergamena con un messaggio di uno dei personaggi della serie, mentre un uovo di drago dorato completa il tutto.

Per quanto riguarda il telefono stesso, c'è una cover che assomiglia alla pelle squamosa di un drago e c'è anche un sigillo di drago a tre teste sul retro.

Il telefono, almeno all'interno, è identico a quello già recensito. Il telefono originale era già molto bello, anche se avevamo notato che era particolarmente scivoloso. Speriamo che la nuova pelle di drago risolva il problema.

Tutto questo è molto elegante, ma c'è una fregatura: è in vendita solo in India. Al momento, però, non ci sono notizie sul prezzo o su una finestra di disponibilità certa. Almeno il sito web di Oppo riporta il prodotto.

5 motivi per cui dovreste acquistare il Google Pixel 6a Di Pocket-lint International Promotion · 26 luglio 2022 Il Google Pixel 6a è finalmente arrivato e disponibile per l'ordinazione, quindi è il momento perfetto per esaminare ciò che rende speciale questo

Scritto da Oliver Haslam.