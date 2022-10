Le specifiche di Oppo Find N2 includono un chip Snapdragon 8+ Gen 1

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Siamo in attesa che Oppo annunci il nuovo Find N2 pieghevole e ora potremmo avere uno sguardo più chiaro sulle specifiche che dovremmo aspettarci quando lo farà.

Il seguito dell'Oppo Find N dovrebbe arrivare nel corso dell'anno insieme al vociferato flip phone di Oppo. Ma cosa cambierà Oppo rispetto alla prima iterazione, e voi vorrete acquistarne uno? Una nuova fuga di notizie potrebbe rispondere a questa domanda: un post su Weibo dell'informatore Digital Chat Station ha rivelato alcuni dettagli, a partire dal chip che verrà utilizzato.

Secondo la fuga di notizie su Weibo, Oppo potrebbe aggiungere uno Snapdragon 8+ Gen 1 al procedimento, migliorando il processore Snapdragon 888 utilizzato nel modello precedente. Ci viene anche detto di aspettarci uno schermo pieghevole LTPO AMOLED da 7,1 pollici a 120 Hz, simile a quello che abbiamo visto nel Find N originale.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Esternamente, il design prevede un retro in ecopelle, mentre il software sarà gestito da ColorOS 13 su Android 13. Lo scanner per le impronte digitali montato lateralmente è stato montato sul retro del dispositivo. Lo scanner di impronte digitali montato lateralmente tornerà al suo posto come parte del pulsante di accensione. Tra le altre informazioni degne di nota, le opzioni di colore: nero, bianco e verde.

Pixel Buds Serie A in omaggio con l'ordine del Pixel 6a Di Pocket-lint International Promotion · 21 luglio 2022 Per un periodo di tempo limitato, Google regalerà i Pixel Buds Serie A con il Pixel 6a.

Per quanto riguarda la disponibilità, nessuno lo sa ancora. L'informatore dice che il Find N2 è già in produzione, il che fa pensare che il lancio non sia troppo lontano, ma la disponibilità oltre i confini cinesi è un'altra questione.

Scritto da Oliver Haslam.