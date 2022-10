L'Oppo Reno 9 potrebbe essere appena trapelato in nuove immagini

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'Oppo Reno 9 non è ancora ufficiale, ma questo non gli impedisce di rompere la copertura se le foto appena condivise sono quelle che sembrano.

Se le indiscrezioni sono confermate, possiamo aspettarci che Oppo annuncerà la serie di dispositivi Reno 9 a novembre o dicembre, il che significa che potrebbero mancare poche settimane alla presentazione.

Ancora una volta, se le voci sono vere, Oppo mostrerà un modello standard e le versioni Reno 9 Pro e Reno 9 Pro Plus, anche se dovremo aspettare il grande evento per saperlo con certezza. Ma forse non dovremo aspettare per avere un primo assaggio del dispositivo, almeno.

Le nuove immagini condivise su Weibo sembrano aver svelato in anticipo uno dei dispositivi Reno 9, anche se è giusto dire che non ci sono molti grandi cambiamenti su cui affondare i denti. La disposizione delle fotocamere posteriori è simile a quella già vista con il Reno 8 Pro, mentre la fotocamera centrale a buchi si occupa della parte anteriore. A parte questo, da quello che possiamo vedere qui si tratta solo di una lastra di vetro e metallo, che ci lascia poco da fare.

In base ad altri rapporti, ci si aspetta che il nuovo telefono sia dotato di una batteria da 4.500 mAh e di una ricarica incredibilmente veloce, tanto da far sembrare la ricarica dell'iPhone 14 di Apple una cosa da poco. Se il Reno 8 Pro è un esempio, la ricarica cablata a 80W potrebbe essere all'ordine del giorno, o anche di più. Per quanto riguarda la potenza di elaborazione, il modello base dovrebbe utilizzare un SoC Snapdragon 778G, che verrà però aggiornato con un chip della serie Dimensity per le varianti più potenti.

Scritto da Oliver Haslam.