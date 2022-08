Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I dispositivi di fascia media non mancano, da Nothing phone (1) al Pixel 6a, e ora Oppo amplia la propria offerta in questo segmento con il lancio europeo della famiglia Oppo Reno 8.

I dispositivi sono tre: Oppo Reno 8, Reno 8 Pro e Reno 8 Lite, il che significa una gamma completa di prezzi e specifiche da scegliere.

In testa c'è l'Oppo Reno 8 Pro, con un display da 6,7 pollici a 120 Hz, potenza Dimensity 8100-Max, 256 GB di memoria e ricarica da 80 W per la batteria da 4500 mAh.

Oppo vuole però concentrarsi sulla fotocamera, con una fotocamera frontale aggiornata da 32 megapixel che utilizza il sensore IMX709, che Oppo dice di aver sviluppato con Sony. Si dice che questo sensore RGBW sia più capace di quello del Find X5, il che riflette l'uso intensivo della fotocamera anteriore da parte degli acquirenti di telefoni di fascia media.

Sì, si tratta di ottenere il miglior selfie o di creare il miglior contenuto per qualsiasi social network.

C'è anche una fotocamera principale da 50 megapixel, supportata dal chip fotografico MariSilicon X di Oppo che ne aumenta le prestazioni, oltre a una fotocamera ultrawide da 8 megapixel e una macro da 2 megapixel.

Non mancano i tocchi premium, con un design unibody che offre protezione Gorilla Glass 5 e una classificazione IP54.

Il normale Reno 8 scende di un gradino, con un display più piccolo da 6,43 pollici e un hardware Dimensity 1300 meno potente. Questo modello ha una dotazione di fotocamere simile a quella del Pro, ma perde il processore MariSilicon X, per cui non è altrettanto abile nella fotografia.

Nonostante sia un dispositivo più piccolo, mantiene una batteria da 4500 mAh con ricarica da 80 W, offre ancora una protezione IP54 ed è rifinito con Gorilla Glass 5. Sembra proprio un bel pacchetto.

L'Oppo Reno 8 Lite scende ulteriormente di prezzo, offrendo ancora un display da 6,43 pollici, ma ora con il SoC Snapdragon 695 - ed è anche l'unico modello a offrire l'espansione dello storage su scheda SD.

Il display è però solo a 60Hz, mentre la dotazione di fotocamere è completamente diversa, con un sensore principale da 64 megapixel, accompagnato da una fotocamera per la profondità e una per i ritratti, mentre la fotocamera frontale è da 16 megapixel.

Ha anche una grande batteria da 4500 mAh, ma solo con ricarica a 33W.

Ci aspettiamo che tutti questi dispositivi vengano lanciati con Android 12 e ColorOS 12.1: ci aspettiamo anche solo due aggiornamenti del sistema operativo Android e tre anni di aggiornamenti di sicurezza.

L'Oppo Reno 8 Pro costerà 599€, mentre il Reno 8 avrà un prezzo di 419€. L'Oppo Reno 8 Lite avrà un prezzo di 319 euro.

