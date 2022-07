Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Oppo starebbe lavorando a un nuovo telefono pieghevole, ma a differenza del suo primo pieghevole a libro - l'Oppo Find N - questo sarebbe un dispositivo a conchiglia simile al Samsung Galaxy Z Flip 3 o al Huawei P50 Pocket.

Le voci sul prodotto sono relativamente recenti, il che significa che non ne abbiamo ancora sentito parlare molto, ma sembra che si stia raccogliendo lo slancio, il che suggerisce che il prodotto potrebbe essere in lavorazione.

Nome in codice "Dragonfly

Non è stato rivelato alcun nome al dettaglio

Finora, il flip phone (o clamshell) di Oppo è stato definito proprio così. Non sappiamo come si chiamerà, ma si dice che Oppo stia lavorando con il nome in codice "Dragonfly" per il presunto pieghevole.

Questo nome in codice è emerso per la prima volta in un'indiscrezione di Digital Chat Station(via ITHome), un informatore frequente su Weibo.

Se, come il Find N, è il telefono di punta che abbiamo letto essere, avrebbe senso che si inserisse sotto il marchio "Find".

Più economico dei concorrenti

Circa 5.000 yuan in Cina - 1060 dollari nei mercati occidentali

Possibile lancio nell'estate del 2022

Come il Find N al suo primo lancio, si sostiene che il fratello flip phone sarà più economico dei suoi concorrenti. Un'indiscrezione pubblicata dal prolifico tipster Digital Chat Station(via Notebookcheck) afferma che il telefono sarà lanciato a circa 5.000 Yuan in Cina, pari a circa 750 dollari o 620 sterline. Tuttavia, una precedente indiscrezione suggerisce che questo prezzo si tradurrà in un prezzo di circa 1060 dollari/£880 a livello globale.

Le prime indiscrezioni suggerivano che Oppo avrebbe lanciato il telefono a un certo punto dell'estate, ma non abbiamo ancora visto fughe di notizie o rendering del dispositivo, il che indica che il telefono è piuttosto lontano dal lancio o che Oppo sta facendo un buon lavoro per tenerlo segreto. Tuttavia, è stato affermato che questo telefono, insieme al seguito del Find N, sarà il prossimo telefono dell'azienda.

Stile flip-phone a conchiglia

Display interno a 120Hz

Sebbene le immagini o i rendering trapelati non abbiano ancora fatto la loro comparsa, si vocifera che si tratti di un telefono a conchiglia nello stile del Moto Razr, del Huawei P50 Pocket e del Galaxy Z Flip 3. Ciò significa che sarà caratterizzato da una forma stretta e sottile. Ciò significa che sarà dotato di uno schermo sottile e flessibile all'interno, che si chiuderà in una forma a conchiglia delle dimensioni di un palmo.

Ci aspettiamo che presenti le fotocamere principali e un display secondario più piccolo sul coperchio anteriore, ma non è ancora chiaro quale forma assumeranno esattamente. Tuttavia, se dovesse far parte della serie Find, ci aspetteremmo che l'unità della fotocamera presenti il design a rampa del Find N, senza soluzione di continuità.

Non sono ancora state condivise le specifiche esatte del display interno in termini di dimensioni e risoluzione, ma è stato affermato che sarà caratterizzato da una frequenza di aggiornamento di 120Hz, proprio come la maggior parte dei moderni telefoni di punta. Questo dovrebbe significare un'esperienza fluida e reattiva.

Questo dettaglio proviene dallo stesso rapporto che ha menzionato per la prima volta il nome in codice "Dragonfly", affermando che il flip phone sarà incentrato su uno spessore sottile e leggero, oltre ad adottare una nuova struttura a cerniera per il meccanismo di piegatura.

Snapdragon 8+ Gen 1?

Ricarica veloce?

Non si sa molto sulle esatte specifiche hardware. Se si tratta di un telefono di punta, come si dice, è probabile che sia dotato di una delle piattaforme smartphone più potenti di Qualcomm. Ciò potrebbe significare lo Snapdragon 8+ Gen 1 o l'8 Gen 1. Tuttavia, Oppo potrebbe decidere di optare per qualcosa di meno potente per ottenere il prezzo più basso desiderato.

Una cosa di cui possiamo essere relativamente sicuri è che sarà dotato di una qualche forma di ricarica rapida SuperVOOC. Quasi tutti gli ultimi telefoni di fascia alta di Oppo includono una qualche forma di ricarica rapida, offrendo versioni da 65W, 80W o addirittura più potenti sulla maggior parte dei modelli tascabili recenti. Il Find X5 Pro, ad esempio, ha una ricarica rapida da 80W.

Continueremo ad aggiornare questa storia man mano che emergeranno nuove informazioni sul Dragonfly. Ecco cosa è successo finora:

Secondo quanto affermato per la prima volta da Digital Chat Station e ripreso da IT Home, il "Dragonfly" dovrebbe essere lanciato quest'anno insieme all'Oppo Find N2.

Secondo un'indiscrezione, Oppo lancerà il prossimo Find N e un nuovo modello a conchiglia nel 2022.

Una delle prime menzioni del telefono pieghevole sostiene che potrebbe costare circa 1.000 dollari.

Scritto da Cam Bunton.