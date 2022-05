Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il prossimo telefono di punta di Oppo sarà uno smartphone pieghevole in stile Galaxy Z Flip con un display interno flessibile, secondo una recente indiscrezione, che sostiene anche che vedremo un seguito del Find N nello stesso periodo.

Non è la prima volta che si parla di un telefono pieghevole a conchiglia da parte di Oppo quest'anno. Già a gennaio, infatti, sono apparse voci secondo cui il produttore starebbe lavorando a un telefono pieghevole.

All'inizio di maggio sono seguiti ulteriori dettagli che ribadiscono l'intenzione di Oppo di lanciare un dispositivo in stile Z Flip. L'ultima indiscrezione non fa altro che confermare la notizia e suggerisce che il dispositivo non sarà solo al momento del lancio.

Si sostiene che, oltre a questo flip phone, Oppo rilascerà un seguito pieghevole del Find N, probabilmente chiamato Oppo Find N2, che si piegherà in orizzontale anziché in verticale. Se le affermazioni sono esatte, ciò significa che il produttore si troverà a competere con Samsung su entrambi i fronti.

L'unica cosa che non è chiara è se questi modelli saranno distribuiti in maniera più ampia rispetto all'attuale Find N, che è stato lanciato solo in Cina.

L'indiscrezione proviene da un prolifico informatore di Weibo, il cui nome utente viene spesso tradotto in inglese con "Digital Chat Station" o "Digital Gossip Station".

Nel post originale si afferma anche che lo schermo arrotolabile di Oppo si sta rivelando una sfida e viene costantemente migliorato e rivisto, ma non si sa ancora se vedremo un dispositivo simile al Concept X disponibile al pubblico.

Non è ancora stata fornita una tempistica per il lancio di uno dei due nuovi dispositivi pieghevoli, e potremmo fare un'ipotesi. Tuttavia, realisticamente potrebbe avvenire in qualsiasi momento tra oggi e la fine dell'anno, a seconda della regione di destinazione. Sempre che ciò avvenga.

Allo stato attuale, i telefoni esistono solo nel regno delle voci e delle speculazioni, e rimarranno tali fino a quando Oppo non annuncerà qualcosa di ufficiale.

Scritto da Cam Bunton.