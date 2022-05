Oppo sta lavorando a un telefono pieghevole a conchiglia?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Oppo ha introdotto il suo primo telefono pieghevole nell'Oppo Find N alla fine del 2021, ma un recente rapporto dice che la società si sta rivolgendo a un'offerta a conchiglia come il Samsung Galaxy Z Flip 3.

Secondo la pagina Weibo di Digital Chat Station(via GizChina), il prossimo dispositivo pieghevole di Oppo sarà uno che si piega in orizzontale piuttosto che in verticale. Questo lo vedrebbe competere con il dispositivo Galaxy Z Flip di Samsung e il P50 Pocket di Huawei, piuttosto che avere lo stesso fattore di forma del Find N di Oppo e del Galaxy Z Fold di Samsung.

Si dice che il pieghevole a conchiglia di Oppo funzionerà con il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 Plus e costerà circa $1060 (circa £830). Nessuna ulteriore informazione è stata data nella fuga di notizie, quindi non sappiamo molto di più sulla data di uscita, il design o altre specifiche.

In confronto, l'Oppo Find N ha un display da 5,49 pollici Full HD con un rapporto di aspetto 18:9 quando è piegato. Quando è aperto, si ottiene un display OLED da 7,1 pollici con 120Hz LTPO, 1000 nits di luminosità di picco e un rapporto di aspetto 8.4:9.

In esecuzione lo spettacolo è un chipset Qualcomm Snapdragon 888, fino a 12GB LPDDR5 Ram e 512GB UFS 3.1 storage. C'è anche una batteria da 4500mAh, 33W di ricarica veloce SuperVOOC, 15W AirVOOC e 10W di ricarica wireless inversa.

Ci aspetteremmo che qualsiasi futuro pieghevole di Oppo offra simili specifiche da ammiraglia, anche se per ora, nulla è confermato sul fronte del clamshell.

Scritto da Britta O'Boyle.