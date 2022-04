Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Oppo potrebbe prepararsi a unirsi ai ranghi di Apple e Google per produrre i propri chipset su misura per i suoi smartphone, liberandolo per costruire sistemi che funzionano esattamente nel modo di cui ha bisogno.

Il produttore di telefoni ha aggiunto il suo primo bit di silicio personalizzato nella linea Find X5, sotto forma di un chip di elaborazione delle immagini su misura, che è molto meno ambizioso di un sistema completo su un chip (SoC), ma è comunque un grande passo avanti.

Si diceva da un po' che avrebbe fatto il grande passo successivo e avrebbe iniziato a realizzare SoC per i suoi dispositivi, e questo è stato indicato ancora una volta da un nuovo rapporto di IT Home in Cina.

Il rapporto afferma che Oppo sta lavorando su un processore per applicazioni, basato sul processo a 6 nm così abbastanza aggiornato, e potrebbe essere in grado di entrare in produzione su di esso nel 2023. Questo potrebbe ridursi a un processo a 4 nm nel 2024, a quanto pare.

Ovviamente, ciò di cui potrebbe essere capace il SoC o come funzionerà sono completamente sconosciuti in questa fase, e non ci aspetteremmo che Oppo ne parli per un bel po' anche se il rapporto è del tutto accurato, poiché a questo punto fase potrebbe facilmente ancora deviare e perseguire altri piani.

Se funziona sul proprio SoC, tuttavia, è un'altra conferma che realizzare il silicio del proprio telefono sta diventando sempre più un obiettivo finale desiderabile nel mercato degli smartphone.

Scritto da Max Freeman-Mills.