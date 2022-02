Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Oppo ha lavorato duramente sulla sua tecnologia di ricarica rapida SuperVooc e ha partecipato al MWC 2022 per dimostrare il futuro delle sue capacità di ricarica.

L'ultima tecnologia in arrivo sui telefoni di quest'anno è la ricarica flash SuperVooc da 150 W, che sarà presente su alcuni telefoni OnePlus e Realme in arrivo a partire dal secondo trimestre.

Questo standard di ricarica non solo può portare una batteria da 4.500 mAh a caricarsi completamente in soli 15 minuti, ma lo fa migliorando la salute della batteria.

Oppo ha implementato qualcosa che chiama Battery Health Engine, che ha debuttato sul Find X5 , e promette di mantenere le prestazioni della batteria all'80% della sua capacità originale dopo ben 1.600 cicli di ricarica. Questo raddoppia l'attuale standard industriale di 800 cicli di carica.

Se non fosse già abbastanza veloce, Oppo ha anche dimostrato la ricarica flash da 240 W durante l'evento.

Stiamo accelerando la ricarica rapida. ️

La carica flash OPPO 240W #SUPERVOOC fornisce il 100% della batteria in soli 9 minuti, per una velocità record e leader del settore. #OPPOxMWC22 pic.twitter.com/gPdurHh1Qg — OPPO (@oppo) 28 febbraio 2022

La ricarica da record SuperVooc da 240 W può richiedere una batteria da 4.500 mAh da scarica a piena in soli 9 minuti.

Potrebbe volerci del tempo prima di mettere le mani su un dispositivo in grado di gestire una ricarica a 240 W, ma il fatto che possa essere fatto in sicurezza è di per sé impressionante.

Scritto da Luke Baker.