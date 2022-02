Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Oppo ha rivelato la sua gamma di smartphone di punta per l'anno e, come previsto, è il Find X5 Pro a guidare la linea, seguito dai normali X5 e X5 Lite.

Ovviamente, è l'X5 Pro a cui è stata data la maggior parte dell'attenzione durante il lancio. È destinato a diventare uno dei migliori telefoni premium sul mercato quest'anno.

Prendendo spunto dal libro del suo predecessore, il retro è tutto un unico pezzo di materiale che si curva perfettamente su quell'alloggiamento della fotocamera dalla forma insolita e il corpo è classificato IP68 contro l'ingresso di acqua e polvere.

Questa volta però Oppo ha abbandonato il vetro a favore della ceramica molto più durevole e resistente ai graffi. È un materiale lussuoso e che richiede 168 ore di tempo di produzione per funzionare correttamente, secondo Oppo.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

Per quanto riguarda l'insolito design della gobba della fotocamera, Oppo afferma di aver cambiato il quadrato in questa forma per rendere più facile evitare di toccare uno degli obiettivi della fotocamera.

Il punto in cui il dito indice si trova naturalmente in modalità ritratto è presumibilmente dove si trova l'elemento angolato della gobba, anche se ciò dipenderà interamente dalle dimensioni del dito individuale e dal fatto che tu sia destro o mancino.

Per quanto riguarda le fotocamere stesse, le due fotocamere principali sono di nuovo le stesse. Entrambi i sensori principali e ultrawide sono da 50 megapixel, mentre il teleobiettivo è da 13 megapixel.

Tuttavia, non si tratta solo di sensori e numero di pixel. Oppo ha aggiornato il cervello all'interno del telefono che elabora le immagini e ha sviluppato la propria unità di elaborazione neurale specifica per l'elaborazione di foto e video. Si chiama MariSilicon X.

In combinazione con le fotocamere, consente la capacità di ripresa video 4K ultra notturna oltre a colori molto più ricchi, meno rumore e un rapporto di contrasto molto più elevato rispetto a quello offerto dai telefoni della concorrenza. In effetti, Oppo afferma che sarai in grado di girare video con un minimo di 5 lux e ottenere comunque un'immagine dettagliata e vibrante.

La fotocamera principale dispone anche di una stabilizzazione a 5 assi composta da spostamento del sensore a 3 assi e OIS a 2 assi nell'obiettivo, per mantenere le tue riprese super stabili.

E, come abbiamo già sentito prima del lancio, Oppo ha firmato una partnership con Hasselblad per utilizzare la sua esperienza nell'elaborazione di colori e scene. Questa partnership, proprio come con Oppo, ha significato adottare anche una nuova interfaccia per l'app della fotocamera, completa di pulsante di scatto arancione, suono dell'otturatore dedicato e modalità X-Pan ultrawide ratio.

Come con Find X3 Pro , Find X5 Pro ha il sistema di imaging "Full Path", il che significa che sia la fotocamera che il display sono capaci di 10 bit e coprono oltre un miliardo di colori.

Anche lo stesso display da 6,7 pollici è di prim'ordine, con risoluzione QHD +, frequenze di aggiornamento adattive di 120 Hz, supporto HDR10 + e luminosità di picco di 1300 nits.

La cosa interessante della frequenza di aggiornamento adattiva su questo display, tuttavia, è che può avere due diverse frequenze di aggiornamento suddivise tra due metà dello schermo. Quindi potresti guardare un video nella metà superiore, in schermo diviso, con un feed Twitter statico o un'altra app statica nella metà inferiore, e ciascuna metà dello schermo si adatta alle frequenze di aggiornamento richieste. È piuttosto intelligente.

Altre specifiche hardware includono il processore Snapdragon 8 Gen 1 all'interno, 12 GB di RAM, 256 GB di spazio di archiviazione e una potente batteria da 5000 mAh. Nel classico stile Oppo, però, le specifiche della batteria raccontano solo una piccola parte della storia.

Può caricare a velocità molto elevate utilizzando l'alimentatore SuperVOOC da 80 W incluso. Con questo, puoi ottenere una carica del 50% in soli 12 minuti da vuoto. Ancora più importante, tuttavia, è che Oppo ha migliorato la costruzione della batteria per renderla più duratura. Inoltre, con AirVOOC da 50 W, puoi caricarlo rapidamente anche con un caricabatterie wireless (se hai quello proprietario di Oppo).

Questa nuova batteria, grazie alla nuova costruzione e alle tecnologie di ricarica intelligenti che assicurano che non si carichi troppo velocemente o non si surriscaldi, può durare fino a 1600 cicli di ricarica. La media del settore è di circa 800. Ciò potrebbe significare che questa batteria del telefono potrebbe funzionare bene per 4-5 anni.

Find X5 Pro non è stato il solo ad essere lanciato, come accennato, ha anche due fratelli: Find X5 e X5 Lite. Il primo di questi è molto simile al Find X5 Pro, almeno in termini di design.

Per quanto riguarda le specifiche, è diverso. È costruito in vetro, anziché in ceramica, ha un grado di protezione IP54 per acqua/polvere e ha un display FullHD+ da 6,5 pollici più piccolo anziché QuadHD+ da 6,7 pollici. È ancora a 120 Hz e supporta il colore a 10 bit.

Internamente, il vecchio Snapdragon 888 esegue lo spettacolo e si unisce a una batteria da 4800 mAh che, ancora una volta, supporta la ricarica rapida SuperVOOC da 80 W. Il sistema della fotocamera è lo stesso, però, con due fotocamere da 50 megapixel insieme a un teleobiettivo e alimentate da MariSilicon X NPU/ISP.

Per quanto riguarda l'X5 Lite, si tratta essenzialmente di un Realme/OnePlus Nord CE 2 ribattezzato. È un telefono alimentato MediaTek Dimensity 900 con un display AMOLED fullHD+ da 6,43 pollici a 90 Hz.

Ha una batteria da 4500 mAh, una ricarica SuperVOOC da 65 W e un sistema a tripla fotocamera sul retro con un principale da 64 megapixel insieme a un ultrawide da 8 megapixel e una macro da 2 megapixel.

Oppo Find X5 Pro sarà disponibile per £ 1.049 nel Regno Unito e verrà lanciato il 24 marzo. Sarà raggiunto dai suoi fratelli lo stesso giorno, con il Find X5 che costerà £ 749 e l'X5 Lite sarà £ 419.

Scritto da Cam Bunton.