(Pocket-lint) - Oppo dovrebbe rivelare presto la sua gamma di smartphone di punta Find X5, con tre dispositivi che si dice appariranno: Find X5 Lite, Find X5 e Find X5 Pro.

Stiamo coprendo tutte le voci e le fughe di notizie che circondano i dispositivi in questa funzione per darti un'idea di cosa puoi aspettarti. Potresti aver sentito chiamarli Find X4 in voci precedenti, anche se il numero quattro è considerato sfortunato in Cina, motivo per cui i dispositivi dovrebbero essere chiamati serie Find X5.

24 febbraio 2022

Circa £ 1100 per il modello Pro?

Oppo terrà un evento il 24 febbraio 2022 alle 11:00 GMT per la rivelazione della serie Find X5. L'evento si svolgerà nell'ambito degli sforzi del Mobile World Congress della società - che si svolgeranno prima dello spettacolo - e ci sarà un live streaming pubblico in modo da poter assistere allo svolgersi del dramma.

Non si sa ancora quando i telefoni saranno disponibili per l'acquisto, anche se con l'evento che si terrà presto, non dovrebbe passare molto tempo prima che lo sappiamo.

L'Oppo Find X3 Pro costa £ 1099 nel Regno Unito. Ci aspetteremmo che la serie Find X5 Pro raggiunga il massimo all'interno di un campo di gioco simile, con Find X5 Lite che probabilmente costerà tra £ 300 e £ 400 e Find X5 in mezzo.

WinFuture/@rquandt

X5 Pro/X5: parte posteriore in vetro, struttura in metallo, alloggiamento della fotocamera unico, schermo curvo

X5 Lite: custodia per fotocamera standard, schermo piatto

Abbiamo un'idea eccellente di cosa possiamo aspettarci in termini di design dalla serie Oppo Find X5, non solo grazie ai render trapelati, ma lo stesso Oppo ha anche twittato alcune immagini teaser ufficiali del retro di uno dei dispositivi prima del annuncio.

Sulla base delle perdite e delle immagini ufficiali, l'Oppo Find X5 e il Find X5 Pro presenteranno un alloggiamento della fotocamera posteriore dall'aspetto interessante nell'angolo in alto a sinistra. Piuttosto che un alloggiamento quadrato standard, i due sfoggiano un alloggiamento angolato nella parte inferiore, creando un aspetto diverso. Ci sono due obiettivi grandi, accoppiati con un obiettivo più piccolo e un flash.

L'Oppo Find X5 Lite, nel frattempo, sembra avere un alloggiamento per fotocamera rettangolare più standard con due obiettivi grandi e un obiettivo più piccolo. Tutti e tre i dispositivi sembrano avere una fotocamera perforata nella parte superiore sinistra del display, anche se mentre Find X5 Lite è un display piatto, Find X5 e Find X5 Pro hanno entrambi bordi curvi in base alle perdite.

Le immagini teaser ufficiali di Oppo e le immagini trapelate rivelano anche che Find X5 Pro e Find X5 avranno i loghi Hasselblad e Oppo sul retro. Sulle immagini ufficiali viene mostrato anche un telaio in metallo premium, oltre a un retro in vetro, e c'è un'opzione di colore bianco e nero mostrata.

X5 Pro: 6,7 pollici, AMOLED, LTPO, 3216 x 1440, 10 bit, HDR, 120 Hz

X5: 6,55 pollici, 2400 x 1080, 10 bit, HDR, 120 Hz

X5 Lite: 6,43 pollici, 2400 x 1080, 8 bit, 90 Hz

A partire dall'Oppo Find X5 Pro, è previsto un display da 6,7 pollici, con schermo AMOLED e tecnologia LTPO. Dovrebbe offrire una frequenza di aggiornamento di picco di 120 Hz e, come l' Oppo Find X3 Pro , si dice che sia un display a 10 bit con una risoluzione di 3216 x 1440 pixel.

L'Oppo Find X5, nel frattempo, sarà dotato di un display da 6,55 pollici con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel. Anch'esso dovrebbe sfoggiare una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e offrire una profondità del colore di 10 bit e supporto per HDR . Sia l'Oppo Find X5 Pro che l'Oppo Find X5 dovrebbero avere display in vetro curvo.

Si pensa che l'Oppo Find X5 Lite venga fornito con un display da 6,43 pollici con la stessa risoluzione del Find X5 a 2400 x 1080. Si dice che offra una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e un colore a 8 bit e le perdite non menzionano Supporto HDR anche per questo modello.

X5 Pro: Qualcomm SD8 Gen 1, 12 GB di RAM, 256 GB di spazio di archiviazione, 5000 mAh, ricarica da 80 W

X5: Qualcomm SD888, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria, 4800 mAh, ricarica 80 W

X5 Lite: MediaTek Dimensity 900, 8 GB di RAM, 256 GB, 4500 mAh, 65 W di ricarica

Oppo ha confermato che Find X5 Pro funzionerà con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e si vocifera che questo chipset sarà supportato da un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Si dice che l'Oppo Find X5 funzioni con il chipset Qualcomm Snapdragon 888 , piuttosto che con la CPU 8 Gen 1, e si dice che ci siano fino a 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione a bordo.

Si dice che l'Oppo Find X5 Lite funzioni con il chipset MediaTek Dimensity 900 - che si conferma che OnePlus Nord CE 2 stia utilizzando - e si pensa che anche lui offrirà 8 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione.

In termini di capacità della batteria, si dice che Oppo Find X5 Pro verrà fornito con una batteria da 5000 mAh e supporto per la tecnologia di ricarica flash da 80 W di Oppo. L'Oppo Find X5 supporterà anche la tecnologia di ricarica rapida, sebbene abbia una batteria da 4800 mAh. Si dice che Find X5 Lite avrà una batteria da 4500 mAh e supporto per una ricarica rapida da 65 W.

X5 Pro/X5: triplo posteriore (50 MP principale, 50 MP ultra grandangolare, 13 MP teleobiettivo), 32 MP anteriore

X5 Lite: triplo posteriore (64 MP principale, 8 MP ultra grandangolare, 2 MP macro), 32 MP anteriore

Sulla base delle immagini ufficiali rilasciate da Oppo, così come dei leak, l'azienda sta collaborando con Hasselblad, offuscando ulteriormente i confini tra OnePlus e Oppo.

Oppo Find X5 Pro e Find X5 dovrebbero entrambi beneficiare della partnership, con la nuova unità di elaborazione delle immagini neurali MariSilicon di Oppo che dovrebbe essere utilizzata per l'elaborazione delle immagini AI, mentre è probabile che Hasselblad venga utilizzata per l'aspetto della regolazione del colore.

Le voci suggeriscono che Oppo Find X5 Pro e Oppo Find X5 saranno dotati di due sensori Sony IMX766 da 50 megapixel, uno come fotocamera principale e uno come fotocamera ultra-wide con stabilizzazione ottica dell'immagine. Ci si aspetta anche un teleobiettivo da 13 megapixel. Su entrambi i modelli è previsto un sensore frontale da 32 megapixel.

Si dice che l'Oppo Find X5 Lite abbia una tripla fotocamera posteriore composta da una cam principale da 64 megapixel, ultra grandangolare da 8 megapixel e macro da 2 megapixel. La fotocamera frontale sarà di nuovo da 32 megapixel, in base alle indiscrezioni.

Ecco tutto ciò che abbiamo sentito finora sull'Oppo Find X5 Lite, Find X5 e Find X5 Pro.

Oppo ha twittato alcune immagini ufficiali del retro di una delle sue imminenti serie Find X5, rivelando una partnership Hassleblad e confermando ulteriormente l'esclusivo alloggiamento della fotocamera sul retro.

Questo è il #OPPOFindX5Series fluido, dinamico e grazioso.

Guardalo in azione il 24 febbraio. — OPPO (@oppo) 17 febbraio 2022

Oppo ha confermato che lancerà la sua serie Find X5 il 24 febbraio prima del Mobile World Congress.

Winfuture ha pubblicato i rendering di Find X5 e Find X5 Lite dopo i rendering di Find X5 Pro.

Winfuture ha pubblicato una serie di rendering di Oppo Find X5 Pro, insieme a un elenco di specifiche.

WinFuture/@rquandt

Secondo quanto riferito, gli smartphone della serie Oppo Find X5 verranno lanciati in Cina a fine febbraio.

Tipster Digital Chat Station e Abhishek Yadav hanno rivelato le presunte specifiche per Find X5 Pro su Twitter.

In Morning Digital Chat Station ha condiviso su #OPPO Find X5 Pro ma in seguito ha cancellato ( https://t.co/GlYBoL666M )



PFEM10

6.7" 2K AMOLED LTPO 2.0

Frequenza di aggiornamento di 120 Hz

32MP IMX709

50MP IMX766 OIS + 50MP IMX766 + 13MP

Snapdragon 8 Gen1 + MariSilicon X

5000 mAh

80 W

Wireless da 50 watt pic.twitter.com/1Yv1uSPOBY — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) 12 gennaio 2022

OnLeaks, in collaborazione con Prepp.in , ha pubblicato i render del prossimo Oppo Find X5.

Sono tornato dal futuro con incredibili rendering 5K che forniscono il tuo primo sguardo a cui presumo sarà rilasciato come successore di #Oppo Find X3 Pro e quindi, probabilmente commercializzato come #OppoFindX4Pro o #OppoFindX5Pro ... #FutureSquad



A nome di @prepp_in -> https://t.co/l2VL350Uyn pic.twitter.com/yMTa1FGoYc — Steve H.McFly (@OnLeaks) 28 dicembre 2021

Oppo ha rivelato che sarà il primo produttore di telefoni a presentare MediaTek Dimensity 9000 nel suo dispositivo Find X di nuova generazione nel 2022.

Oppo ha confermato che il suo prossimo telefono di punta sarà caratterizzato dal processore Snapdragon 8 Gen 1.

Oppo ha annunciato una serie di nuovi sviluppi della fotocamera che vedremo lanciati negli smartphone in futuro, tra cui uno zoom periscopio aggiornato e una tecnologia di spostamento del sensore per la stabilizzazione.

Scritto da Britta O'Boyle.