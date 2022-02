I rendering e le specifiche di Oppo Find X5 e Find X5 Lite trapelano

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Abbiamo già visto render e specifiche dell'Oppo Find X5 Pro grazie a un recente importante leak, ora è il turno dell'Oppo Find X5 5G standard e del più economico Find X5 Lite.

Si dice che tutta la famiglia Find X5 verrà lanciata alla fine di febbraio, ma ecco una buona indicazione di cosa aspettarsi.

Si dice che l' Oppo Find X5 abbia un display da 6,55 pollici con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Supporterà HDR e profondità di colore a 10 bit, mentre una fotocamera perforata si troverà nella parte in alto a sinistra dello schermo.

Funzionerà su Qualcomm Snapdragon 888 anziché sull'ultima CPU 8 Gen 1 , si dice. Tuttavia, ci saranno 8 GB di RAM, con 256 GB di spazio di archiviazione.

WinFuture , che ha pubblicato i render di entrambi i telefoni, afferma che l'unità fotocamera sarà identica a quella del modello Pro: fotocamera principale da 50 megapixel, ultra grandangolare da 50 megapixel (con OIS) e un teleobiettivo da 13 megapixel.

Secondo quanto riferito, la fotocamera frontale è da 32 megapixel.

L'Oppo Find X5 5G supporterà anche la ricarica rapida da 80 W per la sua batteria da 4.800 mAh.

L'Oppo Find X5 Lite effettua naturalmente alcuni tagli per abbassare il prezzo. C'è un display da 6,43 pollici, anche se la risoluzione è la stessa: 2400 x 1080. Trasporterà una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una profondità del colore di 8 bit. Non si parla di HDR per il modello più piccolo.

Sia esso che la versione standard avranno un sensore di impronte digitali sotto il display.

Un processore MediaTek Dimensity 900 eseguirà presumibilmente lo spettacolo, con 8 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione.

L'unità fotocamera posteriore sarà composta da una cam principale da 64 megapixel, ultra grandangolare da 8 megapixel e macro da 2 megapixel.

La fotocamera frontale sarà di nuovo da 32 megapixel.

Una batteria da 4500 mAh supporterà una ricarica rapida da 65 W.

Scritto da Rik Henderson.