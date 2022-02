Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Oppo lancerà un nuovo telefono di punta premium che seguirà il Find X3 Pro del 2021 e sarà caratterizzato da una gobba della fotocamera altrettanto accattivante che è scolpita e curva dal vetro posteriore.

Una serie completa di render ufficiali è trapelata - insieme a un elenco completo di specifiche - e indica un altro modo in cui Oppo e OnePlus sono ora la stessa cosa: una partnership con Hasselblad.

OnePlus ha annunciato per la prima volta una partnership pluriennale con Hasselblad con il lancio della sua serie di telefoni 2021 e la recente perdita di Oppo suggerisce che vedremo una collaborazione tra Hasselblad e Oppo.

È interessante notare che i sensori della fotocamera sembrano essere gli stessi di Find X3 Pro , con due sensori Sony IMX766 da 50 megapixel utilizzati; uno nella fotocamera principale e un altro nella fotocamera ultrawide.

Sebbene l'hardware del sensore possa essere lo stesso, l'elaborazione e la riproduzione del colore saranno probabilmente diverse. L'etichetta "Powered by MariSilicon" sul retro indica che Oppo utilizzerà la sua nuova unità di elaborazione delle immagini neurali MariSilicon per l'elaborazione delle immagini AI, mentre probabilmente utilizzerà Hasselblad per la regolazione del colore in una partnership simile al team OnePlus x Hasselblad.

I rendering trapelati - pubblicati per la prima volta da WinFuture - mostrano un telefono elegante e lucido nelle colorazioni Ceramic White e Ceramic Black, con vetro curvo sia sul davanti che sul retro per conferirgli un aspetto davvero sottile dal lato.

Nella parte anteriore, si afferma che Oppo stia progettando un display AMOLED da 6,7 pollici con tecnologia LTPO ed è probabile che raggiunga frequenze di aggiornamento di picco fino a 120 Hz. È un display a 10 bit con risoluzione 3216x1440, il che significa che è praticamente identico allo schermo del Find X3 Pro.

Altre specifiche includono il processore Snapdragon 8 Gen 1 , oltre a 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, oltre a una batteria da 5000 mAh leggermente più robusta con supporto per la ricarica rapida. Questa dovrebbe essere la tecnologia di ricarica flash da 80 W di Oppo.

Il lancio è previsto per la fine di febbraio, più o meno nello stesso periodo in cui si svolge il MWC a Barcellona, quindi non c'è molto tempo per aspettare.

Scritto da Cam Bunton.