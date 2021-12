Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Oppo è un marchio di telefoni che non ha paura di sperimentare. Hai bisogno di prove? Basta guardare la protuberanza della fotocamera sulla sua prossima ammiraglia.

OnLeaks, in collaborazione con Prepp.in , ha pubblicato i render del prossimo Oppo Find X5. (Presumibilmente, Oppo sta saltando l'X4, poiché il numero 4 viene solitamente evitato in Cina.) Non è chiaro se il modello nella foto sia un X5 standard o una versione pro, ma una cosa è chiara: quell'urto della fotocamera non è il tipico urto della fotocamera . Invece di avere un alloggiamento quadrato, è angolato, creando una forma unica.

I render mostrano anche chiaramente due grandi sensori e un terzo più piccolo sopra il flash. Per riferimento, il predecessore del telefono, il Find X3 , aveva tre sensori grandi e uno piccolo. Ciò significa che il Find X5 sembra abbandonare un sensore della fotocamera, forse l'obiettivo del microscopio.

A parte il modulo della fotocamera dalla forma strana, il telefono sembra molto simile al Find X3. Il display e il design generale sono tutti molto familiari.

Il Find X5 dovrebbe presentare un display da 6,78 pollici a 120 Hz, 8 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione. Attualmente, si pensa anche che funzioni su un chipset MediaTek Dimensity 9000. Tuttavia, tutti i modelli della serie Find X3 erano dotati di chip Snapdragon. Quindi, si potrebbe presumere che Find X5 Pro si avvii con un chipset Snapdragon (probabilmente l'8 Gen 1), ma quest'ultimo rapporto suggerisce il contrario.

L'Oppo Find X5 sarà probabilmente annunciato all'inizio del prossimo anno, a marzo. Resta sintonizzato su Pocket-lint per gli ultimi aggiornamenti sulla nuova serie.

