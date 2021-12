Oppo Find N è il primo telefono pieghevole consumer del marchio

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Oppo ha lavorato su telefoni pieghevoli per un po, ma non è stato abbastanza soddisfatto dei risultati per rilasciare pubblicamente un dispositivo. Abbiamo visto brevetti ufficiali e persino fotografie di prototipi nel 2019 ma non è mai emerso nulla. Ora questo è destinato a cambiare.

Oggi lazienda ha rivelato lOppo Find N, la sua prima ammiraglia pieghevole e la versione pubblicamente disponibile dellOppo Peacock che abbiamo visto trapelata a novembre.

Nel creare lOppo Find N, la società ha affermato di voler garantire il raggiungimento di diverse funzionalità chiave. Vale a dire che aveva una "buona sensazione alla mano", un soddisfacente rapporto di aspetto del paesaggio, una cerniera solida e un "display sereno", insieme a diverse innovazioni software.

In modalità telefono standard, lOppo Find N ha un display Full HD da 5,49 pollici con un rapporto di aspetto 18: 9, ma aprilo e ottieni un display OLED da 7,1 pollici con LTPO a 120 Hz, luminosità di picco di 1.000 nit e aspetto 8,4: 9 rapporto.

Oppo afferma che il telefono è stato accuratamente costruito con una struttura a 12 strati sormontata da Gorilla Glass Victus per garantire una qualità costruttiva solida, pieghe minime nella parte pieghevole del display e anche un sistema di cerniere capace. In effetti, i test mostrano che il Find N può gestire almeno 200.000 pieghe senza problemi.

È anche progettato per essere utilizzato nella cosiddetta modalità FlexForm in cui puoi piegarlo da 50 a 120 gradi e usarlo in questo modo. Immagina di aprire un laptop e hai unidea di come funzionerà.

Allinterno vanta anche alcune specifiche decenti con un chipset Qualcomm Snapdragon 888 , fino a 12 GB di RAM LPDDR5 + 512 GB di memoria UFS 3.1 e una batteria da 4.500 mAh. Oppo Find N ha anche una ricarica rapida SuperVOOC da 33 W, AirVOOC da 15 W e una ricarica wireless inversa da 10 W.

Per quanto riguarda la fotocamera, Oppo Find N vanta una configurazione a tripla fotocamera che include un sensore principale Sony IMX 766 da 50 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 16 MP e un teleobiettivo da 13 MP. Ci sono anche fotocamere selfie su entrambi i display. Un punto culminante interessante qui è che se stai scattando foto di amici, puoi utilizzare il telefono nella sua forma aperta e lo schermo esterno può visualizzare ciò che stai vedendo in modo che possano posare come preferiscono.

Poiché il telefono può essere aperto, può essere utilizzato anche come una sorta di treppiede. Aprilo e usa la cerniera per ottenere langolazione giusta per fotografie a mani libere, inclusi time-lapse e scatti del cielo notturno.

I giocatori saranno anche lieti di sapere che cè anche un motore lineare X-Axis per il rombo di gioco e altoparlanti stereo con Dolby Atmos .

LOppo Find N uscirà prima in Cina, senza sapere se sarà più ampiamente disponibile in seguito.