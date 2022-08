Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Oppo si appresta a lanciare in Europa l'ultima generazione dei suoi telefoni Reno, la serie Reno 8. Si tratta di una famiglia di dispositivi di fascia media con una forte attenzione alle prestazioni della fotocamera, e con un prezzo un po' più accessibile rispetto ai dispositivi di punta Find X.

L'evento sarà fisico e Oppo tornerà a Parigi, in Francia, per il lancio europeo, con un livestream che vi permetterà di seguirlo da casa. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

-

Oppo ha programmato l'evento di lancio dell'ultimo telefono Reno per il 31 agosto, alle 14:30 CEST. Ecco gli orari internazionali per sintonizzarsi:

San Francisco - 05:30 PDT

New York - 08:30 EDT

Londra - 13:30 BST

Berlino - 14:30 CEST

Nuova Delhi - 18:00 IST

Tokyo - 21:30 JST

Sydney - 22:30 AEST

Oppo trasmetterà l'evento in livestreaming, il che significa che potrete sintonizzarvi e seguire l'azione. La trasmissione avverrà tramite il canale YouTube di Oppo, in modo che possiate seguire l'evento. Vi invieremo il video una volta che sarà stato rivelato.

Il gusto del gelato #OPPOReno8Series ti fa sembrare

Qual è il tuo piatto preferito di #OPPOSummer? pic.twitter.com/ieoxvI45UY- OPPO (@oppo) 23 agosto 2022

Oppo ha confermato che lancerà la serie Oppo Reno 8 in Europa, dopo il lancio del Reno 8 e del Reno 8 Pro in Cina e in India.

Ciò significa che sappiamo già molto di questi telefoni. Il Reno 8 è più piccolo, con un display AMOLED da 6,4 pollici, mentre l'8 Pro è da 6,7 pollici. Entrambi hanno una risoluzione Full HD+, con l'8 a 90Hz e l'8 Pro a 120Hz. Il Reno 8 è alimentato dal Dimensity 1300, mentre l'8 Pro ha il Dimensity 8100-Max. Resta da vedere se questi modelli rimarranno in Europa.

Per quanto riguarda le fotocamere, entrambe hanno una fotocamera principale Sony IMX766 da 50 megapixel, ma l'8 Pro è supportato dal processore MariSilicon X. Entrambi hanno anche fotocamere ultrawide e macro, probabilmente lo stesso hardware su entrambi.

Entrambi dovrebbero inoltre supportare la ricarica SuperVOOC da 80W in Europa con una batteria da 4500 mAh.

Pixel Buds Serie A in omaggio con l'ordine del Pixel 6a Di Pocket-lint International Promotion · 21 luglio 2022 Per un periodo di tempo limitato, Google regalerà i Pixel Buds Serie A con il Pixel 6a.

Oltre al lancio di questi telefoni - le specifiche complete saranno confermate il giorno del lancio - ci aspettiamo anche il debutto europeo dell'Oppo Pad Air. Si tratta di un tablet da 10 pollici, con Snapdragon 680.

Scritto da Cam Bunton. Modifica di Chris Hall.