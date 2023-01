Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - OnePlus, seguendo la sua strategia di lancio dal 2022, ha lanciato il suo nuovo telefono di punta in Cina prima del lancio globale. Ciò significa che abbiamo un'immagine completa del dispositivo più di un mese prima che venga svelato durante l'evento di lancio internazionale in India a febbraio.

Il OnePlus 11 5G è esattamente come ce lo aspettavamo dopo settimane (e mesi) di indiscrezioni e fughe di notizie. E, a giudicare dalla scheda tecnica, sembra che questo sia il telefono "Pro" dell'azienda in tutto e per tutto.

Il telefono canta tutte le note giuste dell'ammiraglia, e questo significa che la piattaforma Snapdragon 8 Gen 2 all'interno garantisce che il telefono sia veloce e potente, in linea con l'idea originale di OnePlus di costruire telefoni "veloci e fluidi".

A questo si affianca una RAM fino a 16 GB, ottimizzata grazie a un sistema di gestione della RAM sviluppato da OnePlus per offrire prestazioni fluide e reattive durante il gioco o il multitasking.

Anche per quanto riguarda il display, OnePlus ha adottato un display LTPO di terza generazione con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e funzionalità adattive che consentono di regolare rapidamente la frequenza di aggiornamento in base alle esigenze dell'applicazione o del gioco in uso, risparmiando così la batteria. Il tutto su un pannello AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione "2K" e profondità di colore a 10 bit.

Anche le fotocamere sono state migliorate: il sistema a tre fotocamere è guidato da un sensore primario Sony IMX980 da 50 megapixel. C'è anche una fotocamera ultrawide da 48 megapixel e un "obiettivo ritratto" da 32 megapixel, tutti e tre integrati in una grande sporgenza circolare sul retro.

Questo nuovo linguaggio di design è stato naturalmente condiviso da OnePlus in precedenza e segna un enorme cambiamento di direzione per l'azienda che negli ultimi anni ha utilizzato design squadrati e rettangolari dal design minimale.

Non sarebbe un telefono di punta OnePlus senza una velocità di ricarica elevata, quindi non sorprende che anche qui sia presente la prossima iterazione di SuperVOOC. La ricarica SuperVOOC da 100 W consentirà di ricaricare la batteria da 5000 mAh.

Il OnePlus 11 5G sarà in vendita in Cina il 9 gennaio e sarà annunciato per gli altri mercati globali durante un evento che si terrà il 7 febbraio a Nuova Delhi, in India. A quel punto avremo maggiori dettagli su prezzi, colori e varianti di memoria per i diversi mercati.

Scritto da Cam Bunton.