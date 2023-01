Le foto di OnePlus 11 trapelano in vista dell'imminente presentazione

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'annuncio del OnePlus 11 è previsto molto presto e nuove immagini mostrano il dispositivo in un ambiente di vendita al dettaglio.

OnePlus ha continuato a parlare del nuovo telefono in vista dell'annuncio del 4 gennaio in Cina, ma ora sembra che l'azienda sia più pronta che mai, con foto trapelate che mostrano modelli al dettaglio in quello che sembra essere un negozio di qualche tipo.

Le foto ci danno la migliore visione dell'aspetto dei telefoni OnePlus 11, compresa la conferma dell'enorme protuberanza della fotocamera sul retro.

Anche se le caratteristiche hardware specifiche del OnePlus 11 non sono ancora state confermate, siamo abbastanza sicuri che il cuore del dispositivo sarà il chip Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, affiancato da una batteria da 5.000 mAh con capacità di ricarica rapida da 100 W.

Le migliori idee regalo di Natale e gli sconti di Google Di Pocket-lint International Promotion · 22 dicembre 2022 C'è ancora tempo per fare un bel regalo sul Google Store.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Sul retro, un trio di fotocamere sarà guidato da una fotocamera principale da 50 megapixel. Accanto a questa, una fotocamera ultrawide da 48 megapixel e un teleobiettivo da 32 megapixel completeranno il notevole bump. Sulla parte anteriore, una fotocamera per selfie da 16 megapixel sarà posizionata nell'angolo di uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 1440x3216 e frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Tutto questo dovrebbe essere ufficializzato molto presto, e le aspettative sono già alte per un telefono che dovrebbe avere fino a 16 GB di RAM e 512 GB di storage. Ci aspettiamo di saperne di più anche su un rilascio globale il 7 febbraio.

Scritto da Oliver Haslam.