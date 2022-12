OnePlus 11 trapelato in versione integrale: specifiche, foto, tutto il resto

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il OnePlus 11 sarà lanciato ufficialmente il 7 febbraio 2023 durante un evento in India. Tuttavia, grazie a una nuova e massiccia fuga di notizie, non dovremo aspettare così tanto per scoprire in anticipo tutto quello che c'è da sapere sul dispositivo.

Sono state pubblicate online le immagini del prossimo portatile OnePlus, il contenuto della scatola in cui verrà venduto e un elenco delle specifiche.

Il noto leaker Evan Blass ha pubblicato sul suo profilo Twitter un trio di immagini che mostrano il portatile in tutto il suo splendore e rivelano alcuni dettagli chiave.

Le immagini mostrano lo stesso dispositivo con la fotocamera rotonda sul retro che abbiamo visto in precedenti fughe di notizie, anche in alcuni primi scatti ufficiali. Tuttavia, l'immagine "unboxing" mostra che il dispositivo è accompagnato da una custodia decente. Inoltre, l'elenco delle specifiche rivela (in cinese) che al momento del lancio saranno disponibili tre modelli: uno con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria, un altro con 16 GB di RAM e 256 GB di memoria e un'ultima variante con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Inoltre, si evince che il OnePlus 11 funzionerà con il processore Snapdragon 8 Gen 2, con grafica Adreno 740 (680MHz).

La fotocamera posteriore sarà caratterizzata da una fotocamera principale da 50 megapixel, una ultra-wide da 48 megapixel e un teleobiettivo da 32 megapixel. Il display AMOLED da 3216 x 1440 pollici avrà un'ampiezza di 6,7 pollici e un refresh fino a 120 Hz, con una selfie cam da 16 megapixel nell'angolo in alto a sinistra.

Il telefono peserà solo 205 g e sarà dotato di ColorOS 13.0 preinstallato. Avrà un grado di protezione IP54 per la polvere e l'impermeabilità e sarà disponibile nelle versioni nera e verde.

Ora si attende solo il prezzo. Quindi, a meno che non ci sia un'altra fuga di notizie importante, ci sarà ancora un motivo per partecipare all'evento di lancio di febbraio.

