OnePlus 11 continua a trapelare, in foto hands-on e immagini di prodotto

(Pocket-lint) - Il OnePlus 11 sarà annunciato il 7 febbraio e OnePlus ha già rilasciato una serie di immagini di lifestyle, ma ci sono molte altre informazioni che trapelano su questo telefono.

Innanzitutto, la data del 7 febbraio vedrà il lancio del telefono in India, ma sembra che in realtà verrà presentato prima in Cina, il 4 gennaio 2023, secondo l'account Weibo di OnePlus. Ciò significa che sapremo tutto su questo telefono molto prima del lancio internazionale.

In secondo luogo, abbiamo anche visto trapelare una serie di immagini di questo dispositivo. Questo si aggiunge alle immagini di lifestyle che abbiamo condiviso di recente.

Grazie a 91mobiles è possibile dare un'occhiata alle foto hands-on della parte anteriore e posteriore del telefono. Non c'è molto da capire da questi scatti.

Tuttavia, grazie ad Abhishek Yadav su Twitter, abbiamo anche condiviso una raccolta di scatti del prodotto. Questa mostra il telefono da tutte le angolazioni, in modo da non lasciare nulla all'immaginazione.

Si può notare come la fotocamera sia integrata nella cornice, proprio come ha fatto Samsung con diversi modelli precedenti, mentre il cursore è perfettamente visibile sul lato del dispositivo.

OnePlus 11

Il OnePlus 11 dovrebbe essere lanciato con lo Snapdragon 8 Gen 2, offrire una tripla fotocamera Hasselblad e garantire una ricarica superveloce. L'aspetto interessante è che OnePlus sembra lanciare questo telefono di punta del 2023 così presto nell'anno, dopo averlo lanciato in primavera. Ciò fa pensare che voglia essere più competitiva e arrivare sul mercato per tenere lontani i clienti da dispositivi del calibro di Xiaomi o Samsung, entrambi lanciati all'inizio dell'anno.

