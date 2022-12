Condivise le immagini ufficiali di OnePlus 11, le fughe di notizie erano vere

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - OnePlus ha condiviso le sue prime immagini ufficiali in vista del lancio del OnePlus 11, e possiamo dire che non ci sono assolutamente sorprese.

Grazie all'aumento delle fughe di notizie nelle ultime settimane, abbiamo già avuto un assaggio del nuovo telefono di punta ridisegnato da OnePlus. Ora il produttore ha chiaramente deciso che se non può battere queste fughe di notizie, deve unirsi a loro.

Le immagini mostrano un aspetto chiaro del dispositivo che abbiamo già visto un paio di volte. Ciò significa che l'alloggiamento della fotocamera, precedentemente quadrato, è stato sostituito da una massiccia sporgenza circolare.

Come ormai tradizione, le finiture sono due: una nera e una verde. E proprio come abbiamo visto con altre serie precedenti, le due finiture sono diverse.

Il nero ha la finitura in vetro nero testurizzato, quasi scintillante, che abbiamo visto sul OnePlus 10 Pro, mentre la variante verde ha una finitura simile ad alcuni dei modelli precedenti di OnePlus. Ciò significa che la superficie esterna è lucida, ma con uno strato di diffusione della luce al di sotto che conferisce un aspetto smerigliato/opaco.

Zoomando sull'unità della fotocamera, possiamo vedere chiaramente tre obiettivi e un flash LED bicolore; inoltre, poiché tutti gli obiettivi hanno un aspetto rotondo simile, non sembra che OnePlus li doterà di uno zoom ottico in stile periscopio.

Tuttavia, vediamo un'altra conferma dell'influenza di Hasselblad nell'elaborazione del colore, con il suo logo impresso in modo evidente al centro dell'unità della fotocamera.

A parte questo, non c'è molto altro da dedurre dalle immagini, se non che in alcune di esse i modelli indossano gli auricolari wireless premium di nuova generazione di OnePlus: i OnePlus Buds Pro 2. E questi sono in colori che si abbinano a quelli del modello. E sono in colori abbinati ai due telefoni.

OnePlus ha già confermato che questo telefono verrà lanciato il 7 febbraio in occasione di un evento a Nuova Delhi, in India, quindi possiamo solo supporre che continuerà a fornire informazioni a goccia a goccia sulle sue specifiche e caratteristiche nelle prossime settimane.

Scritto da Cam Bunton.