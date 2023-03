OnePlus annuncerà ufficialmente il suo smartphone OnePlus 11 5G a breve, probabilmente nei prossimi giorni.

Tuttavia, non dovrete aspettare fino ad allora per scoprire alcuni dettagli. Oltre alle numerose fughe di notizie di cui siamo già stati testimoni, il marchio stesso ha pubblicato un teaser su Weibo durante il fine settimana.

Il teaser ha confermato il nome della prossima ammiraglia (sorprendentemente, OnePlus 11) e ha mostrato la presunta fotocamera circolare Hasselblad sul retro.

Inoltre, il famoso giornalista di telefonia Max Jambor ha pubblicato sul suo feed Twitter un'immagine di marketing dall'aspetto ufficiale che mostra il portatile con la dicitura "The Shape of Power".

Abbiamo già visto le immagini dei telefoni trapelate in precedenza e corrispondono al dispositivo mostrato nel teaser da OnePlus, quindi non c'è motivo di non pensare che sia autentico.

Si dice che il OnePlus 11 sia dotato di ricarica rapida da 100 W e del processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm.

OnePlus lo descrive come un "futuro leader delle prestazioni" e che sfiderà "molte impossibilità del settore". Seguiremo il lancio in diretta qui su Pocket-lint per scoprire cosa significa e per fornirvi tutti i dettagli confermati sul dispositivo che sarà rilasciato prima in Cina e poi a livello globale.

Ci aspettiamo che ciò avvenga all'inizio del prossimo anno. Restate sintonizzati.