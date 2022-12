Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - OnePlus ha compiuto l'insolito passo di annunciare la data di lancio del suo prossimo prodotto quasi due mesi prima che il telefono venga effettivamente mostrato ufficialmente per la prima volta.

In un comunicato stampa - corredato da alcuni video molto natalizi, che potrete o meno trovare irritanti - l'azienda non solo ci ha comunicato la data di lancio, ma ci ha anche dato un'idea del design e ha anticipato un paio di caratteristiche che possiamo aspettarci dal OnePlus 11 5G.

Il telefono sarà presentato in occasione di un evento a Nuova Delhi, in India, il 7 febbraio e, notizia entusiasmante per i fan di OnePlus, tornerà l'Alert Slider. Come la maggior parte delle precedenti ammiraglie OnePlus, questo interruttore consente di passare dalla suoneria alla vibrazione e al silenzio senza dover sbloccare il telefono o utilizzare il touchscreen.

Siamo abituati al fatto che OnePlus ci fornisca informazioni a goccia sui suoi prossimi dispositivi prima del lancio, e sembra che questo processo sia già iniziato per il OnePlus 11. L'azienda ha anche rivelato che il dispositivo sarà disponibile per il prossimo futuro.

L'azienda ha inoltre rivelato che anche nel OnePlus 11 5G verrà utilizzata l'elaborazione del colore Hasselblad, che promette di offrire colori accurati e naturali.

Nell'immagine teaser e nei video, vediamo che il telefono presenta il design già trapelato in precedenza, con una grande unità fotografica rotonda sul retro che contiene i tre obiettivi della fotocamera e quello che sembra un flash LED a doppia tonalità.

Il produttore ha anche rivelato che nello stesso evento lancerà gli auricolari OnePlus di nuova generazione. Denominati OnePlus Buds Pro 2, gli auricolari saranno caratterizzati da "un'esperienza audio corposa e di qualità stereo con una qualità cristallina". Parole loro, non nostre.

Altri dettagli sui due prodotti sono scarsi, ma siamo abbastanza certi che OnePlus renderà il quadro più chiaro man mano che ci avvicineremo all'evento di lancio.

