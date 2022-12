OnePlus 10T Marvel Edition in arrivo, articoli esclusivi e altro ancora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - OnePlus lancerà presto una versione Marvel Edition del suo smartphone 10T.

Dopo aver già collaborato con Disney per un'edizione Avengers del OnePlus 6, il marchio torna al tema dei supereroi per un nuovo modello.

Il lancio è apparentemente legato all'uscita di Black Panther: Wakanda Forever nei cinema ed è stato annunciato dall'account Twitter ufficiale di OnePlus India.

Rimanete sintonizzati per un'entusiasmante offerta creata per i fan della Marvel. Visitate la piattaforma Red Cable Club per saperne di più. pic.twitter.com/8iubOw2dhb-