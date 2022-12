OnePlus 11 100W di ricarica rapida confermata dalla certificazione cinese

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'imminente OnePlus 11 avrà una ricarica rapida da 100W, come confermato da un sito di certificazione cinese prima della sua presentazione ufficiale.

OnePlus dovrebbe annunciare il suo prossimo telefono di punta nei prossimi mesi e abbiamo già visto una serie di fughe di notizie sul dispositivo. Tra queste, il fatto che si chiamerà semplicemente OnePlus 11 e che avrà un trio di fotocamere. Ora abbiamo la conferma più vicina all'ufficialità che il dispositivo supporterà anche la ricarica rapida a 100W.

La conferma arriva dal sito web cinese di certificazione 3C, che indica il OnePlus 11 come in grado di offrire una ricarica rapida, che lo rende più veloce dell'attuale OnePlus 10 Pro. Tuttavia, non sarà ancora la ricarica più veloce utilizzata da OnePlus: l'onore spetta al OnePlus 10R Endurance Edition e alle sue capacità di 150W.

Per quanto riguarda il OnePlus 11, ci aspettiamo già grandi cose grazie all'utilizzo dell'ultimo processore di punta Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, mentre si vocifera già di un display AMOLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz. Le tre fotocamere dovrebbero includere una principale da 50 megapixel, una ultrawide da 48 megapixel e un teleobiettivo da 32 megapixel.

Anche la velocità non dovrebbe essere un problema, con il chip Snapdragon che dovrebbe essere abbinato a un massimo di 16 GB di RAM e allo storage UFS4.0. Anche la batteria dovrebbe essere da 5.000 mAh.

