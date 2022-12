Il OnePlus 11R, nome in codice Udon, rompe le righe mentre i test proseguono

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il OnePlus 11R ha rotto la copertura prima dell'uscita con le foto della tripla configurazione della fotocamera posteriore e della fotocamera centrale per i selfie trapelate online.

Mentre l'attenzione di OnePlus è comprensibilmente rivolta all'ammiraglia OnePlus 11, il OnePlus 11R sarà una versione di fascia media destinata a mercati specifici. Il telefono è già trapelato e le informazioni sulle sue specifiche sono state diffuse su Internet già a settembre. Ora, in un nuovo rapporto sono apparse immagini che mostrano la fotocamera centrale del telefono e le tre fotocamere posteriori.

Il nuovo rapporto non indicava inizialmente che il telefono fosse il OnePlus 11R e utilizzava semplicemente il nome in codice Udon. Da allora, tuttavia, il leaker Max Jambor ha confermato che si tratta effettivamente del prossimo telefono di fascia media di OnePlus.

Ho parlato con i miei amici di @mysmartprice - questo dispositivo è OnePlus 11R alias nome in codice Udonhttps://t.co/VuzeUSdINI- Max Jambor (@MaxJmb) 7 dicembre 2022

Questo pone tuttavia alcune domande interessanti. Secondo le prime indiscrezioni, il OnePlus 11R è dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici Full HD+, mentre secondo l'ultimo rapporto l'Udon è dotato di un pannello con risoluzione QHD+. Dovremo aspettare per avere chiarimenti in merito, a meno che OnePlus non lo abbia annunciato prima.

Per quanto riguarda il resto dei numeri importanti del OnePlus 11R, ci aspettiamo già un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 e fino a 16 GB di RAM, oltre a opzioni di archiviazione fino a 256 GB. Le tre fotocamere comprenderanno uno scatto principale da 50 megapixel, uno ultrawide da 8 megapixel e uno macro da 2 megapixel.

Il rapporto afferma che il OnePlus 11R (o Udon, se preferite) è in fase di test in questo momento, "con l'aiuto dei tester della OnePlus Community in India". Speriamo che non ci voglia ancora molto prima di sentire qualcosa di più ufficiale.

Scritto da Oliver Haslam.