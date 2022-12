È questo il OnePlus 11 non ancora annunciato? Lo dice un leaker!

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - OnePlus non ha confermato di avere in cantiere un nuovo telefono di punta, ma il OnePlus 11 è atteso a breve e ora sono iniziate a trapelare immagini per la stampa.

L'ultima fuga di notizie su OnePlus arriva tramite il solito accurato @OnLeaks su Twitter, questa volta in collaborazione con GadgetGang. La fuga di notizie ci mostra i rendering ufficiali di due colori del OnePlus 11: Forest Emerald e Volcanic Black. Sono entrambi colori di bell'aspetto, anche se la mancanza di un colore più chiaro e luminoso potrebbe deludere alcuni.

Secondo il rapporto, non dobbiamo aspettarci colori esclusivi per questo modello, ma potrebbero comunque esserci colori specifici per le regioni in cui il dispositivo sarà venduto, come ad esempio una versione Panda White per il mercato cinese.

Ci sono grandi aspettative per il OnePlus 11, anche perché il telefono è essenzialmente un OnePlus 11 Pro. A quanto pare l'azienda ha deciso di rinunciare al nome Pro questa volta, anche se c'è sempre la possibilità che in futuro arrivi un nuovo modello di fascia più alta.

Per quanto riguarda questo modello, secondo precedenti indiscrezioni OnePlus lo distribuirà con un display AMOLED QHD+ da 6,7 pollici alimentato da un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Il dispositivo sarà accoppiato a un massimo di 5,5 milioni di dollari. Sarà abbinato a un massimo di 16 GB di RAM a seconda del modello scelto, con una batteria da 5.000 mAh e una ricarica da 100 W inclusa.

Per quanto riguarda le fotocamere, uno scatto da 16 megapixel gestirà i selfie, mentre la fotocamera principale da 50 megapixel sarà affiancata da un'opzione ultrawide da 48 megapixel e da un teleobiettivo da 32 megapixel.

Attualmente si prevede che OnePlus annuncerà il nuovo telefono nel primo trimestre del 2023, quindi aspettatevi di saperne di più nelle prossime settimane.

