Il misterioso telefono OnePlus viene certificato: è il OnePlus 11?

(Pocket-lint) - Un telefono OnePlus non ancora annunciato ha fatto la sua comparsa sul sito web della certificazione Bluetooth SIG e potrebbe essere l'imminente OnePlus 11.

Il nuovo telefono OnePlus è stato certificato come dotato di connettività Bluetooth 5.3 e di OxygenOS 13, basato su Android 13 di Google. Oltre a questo, non c'è molto altro nella certificazione, ma sappiamo almeno che il telefono avrà anche il 5G.

Per quanto riguarda il telefono, è probabile che si tratti del OnePlus 11 o di un nuovo modello OnePlus Nord. Tuttavia, la scommessa è che si tratti del primo, dato che recenti rapporti suggeriscono che il OnePlus 11 Pro non avrà affatto la dicitura "Pro" nel nome. Questo non significa però che il telefono non avrà delle specifiche impressionanti.

Si prevede che tali specifiche includano uno schermo QHD+ da 6,7 pollici e un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. La fotocamera principale da 50 megapixel dovrebbe essere affiancata da un obiettivo ultrawide da 48 megapixel.

Per quanto riguarda i colori, un nuovo leak indica la presenza di finiture Matte Black e Glossy Green. Siamo sempre favorevoli al nero opaco, ma siamo un po' preoccupati all'idea che qualcosa sia verde e lucido. Ma ci riserviamo di giudicare finché non lo vedremo dal vivo.

#L' OnePlus11 sarà disponibile nelle finiture nero opaco e verde lucido", Max Jambor (@MaxJmb) 25 novembre 2022.

Quando ciò avverrà, ancora non lo sappiamo. Sembra probabile un annuncio entro il primo trimestre del 2023, ma anche per questo dovremo attendere una conferma prima di entusiasmarci troppo.

Scritto da Oliver Haslam.