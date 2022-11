OnePlus aumenta la longevità dei dispositivi con l'impegno di 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - OnePlus ha confermato che offrirà 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza su modelli selezionati, consentendo agli utenti di mantenere i dispositivi più a lungo.

L'annuncio è stato dato durante un evento Oxygen OS a Londra, in cui OnePlus ha confermato che OOS 13.1 sarà lanciato a livello globale nella prima metà del 2023, mentre il OnePlus 10T riceverà l'aggiornamento prima del Natale 2022.

OnePlus non ha specificato esattamente quali dispositivi potranno beneficiare di un maggiore supporto software, ma è probabile che si tratti di modelli di punta piuttosto che di quelli della fascia economica Nord.

Il nuovo regime di aggiornamento porterà OnePlus ad allinearsi maggiormente a concorrenti del calibro di Google e Samsung, il che significa che i proprietari potranno tenere i loro dispositivi più a lungo.

Diversi fattori contribuiscono a far sì che i clienti conservino i telefoni più a lungo, come l'aumento del costo della vita e la maggiore consapevolezza ambientale, quindi l'accesso al supporto software è fondamentale per garantire che i dispositivi rimangano sicuri e perfettamente funzionanti.

Il responsabile dei prodotti software di OnePlus, Gary Chen, ha sottolineato che non si tratta semplicemente di aggiornare il software, ma che dipende dall'assistenza offerta dal produttore del chipset e da Google, oltre che dal lavoro richiesto da OnePlus stessa.

OxygenOS 13 si basa su Android 13 e apporta una serie di miglioramenti ai dispositivi OnePlus, tra cui un'esperienza di visualizzazione always-on migliorata, il design acquamorfico e il supporto per l'audio spaziale.

Sebbene OnePlus non abbia confermato quali dispositivi beneficeranno di un maggiore supporto software, ci aspettiamo che il telefono di punta del 2023 - che dovrebbe chiamarsi OnePlus 11 Pro - sia probabilmente incluso.

