Il OnePlus 11 potrebbe essere dotato di ben 16 GB di RAM

(Pocket-lint) - Il prossimo telefono di punta di OnePlus potrebbe avere una nuova struttura in ceramica e 16 GB di RAM, stando alle informazioni fornite da un leaker.

Digital Chat Station, un leaker di Weibo, ha una storia che rende i suoi report degni di attenzione e le ultime affermazioni vedono OnePlus puntare tutto su "texture e prestazioni" questa volta.

Secondo loro, il OnePlus 11 sarà caratterizzato da un foro singolo per la fotocamera selfie nella parte superiore di uno schermo curvo con risoluzione 2K. L'apertura si troverà nell'angolo superiore sinistro.

Per quanto riguarda la costruzione, secondo il rapporto OnePlus utilizzerà una struttura in metallo per il telefono, ma con un corpo in ceramica. Questo dovrebbe garantire una consistenza premium e un'elevata robustezza, anche se potrebbe significare un prezzo altrettanto pesante.

Dal punto di vista delle specifiche, lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm di fascia alta sarà il cuore del OnePlus 11, con 16 GB di RAM e il veloce sistema di archiviazione UFS 4.0 a completare i componenti più importanti. Tutto questo dovrebbe garantire un telefono veloce e dal feeling premium.

Vale la pena notare che Digital Chat Station continua a chiamare questo modello OnePlus 11, senza menzionare il OnePlus 11 Pro. È possibile che questo modello venga presentato in un secondo momento, oppure che queste specifiche si riferiscano a un modello più costoso - dobbiamo aspettare e vedere. In ogni caso, il telefono che viene descritto qui sembra un vincitore su tutti i fronti.

Scritto da Oliver Haslam.