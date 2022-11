OnePlus vuole il vostro feedback sui suoi telefoni, ma c'è una fregatura

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - OnePlus chiede ancora una volta alle persone di aiutarla a creare telefoni migliori, ma questa volta vuole che lo facciate di persona, e dovrete andare a Londra.

L'idea di ottenere feedback dagli utenti non è nuova per OnePlus, che lo fa da anni. Ma negli ultimi tempi, a causa della pandemia di COVID-19, ha dovuto ricorrere al forum Open Ears online. Ora è tornata a organizzare un evento di persona che si terrà il 28 novembre a Londra. Quindi, se volete partecipare, dovete essere in zona.

OnePlus afferma di "invitare gli utenti di Londra e dintorni a partecipare a questo evento e a condividere il loro feedback su OxygenOS e contribuire a plasmare il suo futuro". Ma per partecipare è necessario completare un sondaggio che richiede circa quattro minuti. Si parla anche della firma di un accordo di non divulgazione, quindi è possibile che si venga a sapere cosa OnePlus ha in programma per OxygenOS e per il futuro.

L'idea è che OnePlus cercherà idee e suggerimenti "sulle funzionalità attuali e future e terrà conto dei vostri consigli e feedback". Quindi, se c'è qualcosa che vi disturba o una funzione che vorreste vedere, è il momento di partecipare.

Volete partecipare? Dovete compilare questo modulo e farlo in fretta: le candidature si chiudono il 16 novembre. Saprete se siete tra i selezionati per la partecipazione entro la fine della settimana, quindi non sarete lasciati in sospeso per troppo tempo.

Scritto da Oliver Haslam.