Il OnePlus 11 Pro potrebbe non essere poi così tanto "Pro".

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Le voci sul telefono OnePlus 11 Pro del prossimo anno si rincorrono da un po', ma le ultime dicono che non si chiamerà affatto così, nonostante le specifiche tecniche di livello Pro.

Al momento si pensa che il nuovo telefono di punta di OnePlus arriverà nel primo trimestre del 2023, ma quando finalmente verrà presentato ci è stato detto di aspettarci che si chiamerà OnePlus 11, senza il moniker Pro in vista. Questo è quanto sostiene il leaker Max Jambor, aggiungendo che, nonostante il nome non Pro, il dispositivo rimarrà un'offerta di fascia alta. Per essere chiari, si tratta di un OnePlus 11 Pro in tutto e per tutto, tranne che nel nome.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Il prossimo modello OnePlus Pro si chiama OnePlus 11. - Max Jambor (@MaxJmb) 17 ottobre 2022

Questo perché le specifiche di cui abbiamo sentito parlare hanno raggiunto tutte le note più alte, tra cui uno schermo OLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Dietro, ci aspettiamo di trovare un chip Snapdragon 8 Gen 2 e, ancora più indietro, una fotocamera da 50 megapixel affiancata da un obiettivo ultrawide da 48 megapixel. La fotocamera con teleobiettivo dovrebbe essere da 32 megapixel, mentre chi scatta selfie beneficerà di un obiettivo da 16 megapixel.

Tutto questo fa pensare a OnePlus 11 Pro, ovviamente. Perché OnePlus non lo chiami così non lo sa nessuno, ma possiamo solo immaginare che dovremo comunque pagare il prezzo del Pro per acquistare uno di questi dispositivi.

OnePlus annuncerà in seguito qualcosa con il nome Pro? Jambor non lo esclude, ma sappiamo che non avverrà almeno nei primi tre mesi del 2023.

Scritto da Oliver Haslam.