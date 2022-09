Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il OnePlus 11 Pro è uno dei tanti telefoni in arrivo che non vediamo l'ora di vedere nel 2023, e fa seguito a uno dei migliori telefoni di punta con un buon rapporto qualità-prezzo sul mercato quest'anno: il OnePlus 10 Pro.

Sono già emerse indiscrezioni dettagliate e fughe di immagini per il prossimo telefono premium di OnePlus e quindi - pensiamo - abbiamo già un'idea abbastanza precisa di cosa aspettarci.

Man mano che emergeranno altre indiscrezioni, fughe di notizie e informazioni, continueremo ad aggiornare questa rubrica con la storia del OnePlus 11 Pro. Volete sapere tutto sulla prossima ammiraglia OnePlus? Questo è il posto giusto.

Calendario di lancio di OnePlus 11 Pro

Primo trimestre 2023

Intorno alle 800 sterline?

Le prime informazioni trapelate sulle specifiche e sul design suggeriscono che il OnePlus 11 Pro sarà lanciato nel primo trimestre del 2023. Sarebbe logico, dato che è in questo periodo che il OnePlus 10 Pro ha fatto la sua prima apparizione nel 2022.

Se OnePlus seguirà uno schema simile per l'11 Pro, potremmo vedere un primo assaggio del prodotto già a gennaio, con un lancio iniziale in Cina e un lancio globale un paio di mesi dopo.

Non è ancora stato detto nulla sul prezzo, ma sarebbe logico che il prodotto si collochi nella fascia alta del mercato. Il OnePlus 10 Pro costava circa 800 sterline e ci aspettiamo che l'11 Pro si avvicini a questo prezzo.

Design e display di OnePlus 11 Pro

Enorme alloggiamento circolare per la fotocamera

Vetro curvo sul fronte e sul retro

Interruttore a scorrimento per gli avvisi

Display da 6,7 pollici QHD+ - 120Hz

I rendering dettagliati trapelati finora suggeriscono che OnePlus sta apportando un cambiamento piuttosto drastico al design posteriore del suo telefono di punta per il 2023. Invece di avere un'unità fotocamera rettangolare o quadrata, il retro del telefono è dominato da una grande sporgenza circolare. Non è identica, ma è simile a quella che abbiamo visto sullo Xiaomi 12S Ultra.

Il resto del design del telefono è molto simile al solito di OnePlus. I rendering mostrano il vetro curvo sia sulla parte anteriore che su quella posteriore del telefono, con bordi sottili in metallo su tutto il perimetro. Inoltre, a differenza del OnePlus 10T, è presente l'interruttore Alert Slider.

Altri dettagli includono il pulsante di accensione sul lato destro, sotto l'Alert Slider, mentre l'interruttore del volume si trova sul lato opposto del telefono.

Sul fronte, ci aspettiamo di vedere un ampio display AMOLED con risoluzione QuadHD+ e una fotocamera selfie con foro nell'angolo in alto a sinistra. Lo schermo dovrebbe misurare 6,7 pollici di diagonale e offrire una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.

Se sarà come il 10 Pro - e sospettiamo che lo sarà - il display offrirà una frequenza di aggiornamento adattiva, consentendo allo schermo di regolare e adattare automaticamente la frequenza di aggiornamento in base ai contenuti, passando da un minimo di 1Hz fino al picco di 120Hz. È inoltre probabile che continui la tendenza di Oppo e OnePlus di offrire un supporto a 10 bit e 1 miliardo di colori.

Specifiche hardware e prestazioni del OnePlus 11 Pro

Processore Snapdragon 8 Gen 2

16 GB di RAM e 256 GB di memoria

Batteria da 5000mAh con ricarica rapida da 100W

I telefoni di punta di OnePlus utilizzano quasi sempre i chipset mobili più recenti e più avanzati di Qualcomm. Lo stesso ci si aspetta dal OnePlus 11 Pro. Ciò significa che probabilmente verrà lanciato con la piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2, non ancora annunciata, che secondo le indiscrezioni alimenterà il telefono insieme a un massimo di 16 GB di RAM.

Si sostiene inoltre che il telefono avrà una memoria fino a 256 GB. I telefoni di punta OnePlus non offrono spazio di archiviazione espandibile da molto tempo, quindi non ci aspettiamo il supporto di schede microSD per questo telefono.

Per quanto riguarda la batteria, si dice che avremo una capacità di 5000mAh con supporto per la ricarica SuperVOOC da 100W di OnePlus/Oppo. Ciò significa che sarà possibile ricaricare completamente la batteria in meno di 30 minuti. La cosa interessante da notare è che il OnePlus 10T offre attualmente una ricarica più veloce da 150 W, ma ha una batteria più piccola da 4800 mAh.

Fotocamere del OnePlus 11 Pro

Fotocamera primaria da 50MP

48MP ultrawide

32MP teleobiettivo con zoom 2x

Fotocamera selfie da 16MP

Il OnePlus 11 Pro è dotato di tre fotocamere sul retro, ognuna con una funzione dedicata. La fotocamera principale da 50 megapixel è affiancata da una ultrawide da 48 megapixel e da una fotocamera con zoom teleobiettivo 2x e sensore da 32 megapixel. Si dice che la fotocamera frontale per i selfie sia dotata di un sensore da 16 megapixel.

Se i primi rendering sono accurati, OnePlus continuerà la sua strategia di co-branding con Hasselblad. Come Oppo, ha stretto una partnership con l'azienda di fotocamere per offrire un'esperienza diversa con l'approccio di Hasselblad all'elaborazione del colore.

OnePlus 11 Pro: La storia fino ad ora

21 settembre 2022: trapelano le specifiche di OnePlus

Secondo un rapporto esclusivo di 91Mobiles, il OnePlus 11 Pro avrà una ricarica da 100W, un processore Snapdragon 8 Gen 2 e una batteria da 5000mAh.

14 settembre 2022: svelato il design del OnePlus 11 Pro

Sono iniziate le fughe di notizie sui rendering e questa fuga di notizie mostra un'enorme sporgenza rotonda della fotocamera sul retro del OnePlus 11 Pro.

