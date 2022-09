Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il prossimo flagship di OnePlus dovrebbe essere il OnePlus 11 Pro, logicamente dopo il OnePlus 10 Pro lanciato all'inizio di quest'anno. E, se l'azienda seguirà il piano di gioco del 2022 nel 2023, potrebbe arrivare relativamente presto.

Due recenti fughe di notizie - entrambe provenienti dalla stessa fonte originale - rivelano il design del telefono e un intero elenco di specifiche che possiamo aspettarci dal prossimo telefono ultra premium del sub-brand Oppo.

Per quanto riguarda il design, la cosa più importante è che sembra che OnePlus stia abbandonando il suo alloggiamento quadrato per la fotocamera, optando invece per una grande sporgenza circolare, completa di marchio Hasselblad al centro. Queste indiscrezioni provengono da Steve Hemmerstoffer (alias @OnLeaks) e sono state pubblicate da 91Mobiles e SmartPrix.

Il telefono ha un aspetto serio dal retro ed è in linea con le tendenze che abbiamo visto da altri produttori cinesi come Xiaomi e Huawei negli ultimi 12 mesi o giù di lì. Il dispositivo di scorrimento degli avvisi fa la sua comparsa anche su questo modello, cosa che farà piacere ai fan di OnePlus.

La dotazione di fotocamere è stata dichiarata con tre fotocamere distinte: una primaria, una ultrawide e una con teleobiettivo zoom 2x. Si ipotizza che questi sensori siano rispettivamente da 50 megapixel, 48 megapixel e 32 megapixel.

Altre caratteristiche chiave includono il solito grande display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QuadHD e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Non viene menzionato, ma ci aspettiamo che continui la tendenza recente di supportare fino a 1 miliardo di colori e frequenze di aggiornamento adattive per risparmiare batteria. Dopo tutto, le due generazioni precedenti lo hanno fatto.

Le specifiche indicano anche una fotocamera per selfie da 16 megapixel inserita nella parte superiore del display, probabilmente l'unica interruzione in uno schermo che occuperà quasi tutto lo spazio sulla parte frontale.

All'interno, non è una sorpresa vedere il processore Snapdragon 8 Gen 2, non ancora rilasciato, che gestisce lo spettacolo. Questo chipset sarà probabilmente annunciato alla fine di quest'anno, prima del lancio dei telefoni di punta del 2023, e OnePlus è spesso tra i primi a utilizzare le nuove piattaforme di punta Snapdragon.

Oltre a ciò, si sostiene che vedremo fino a 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, oltre a una grande batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica superveloce a 100 W.

Non è stata indicata una data di lancio specifica, ma, come per il OnePlus 10 Pro, l'arrivo è previsto per l'inizio dell'anno, quindi si prevede che sarà disponibile nel primo trimestre del 2023.

Scritto da Cam Bunton. Modifica di Rik Henderson.