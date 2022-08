Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

NEW YORK (Pocket-lint) - OnePlus ha annunciato il OnePlus 10T durante un evento a New York, ma il dispositivo manca di una caratteristica distintiva: il cursore di avviso.

Il cursore di avviso è stato parte integrante dei telefoni di punta di OnePlus fin dall'inizio, come i fan del marchio sapranno, e sebbene non sia presente su alcuni modelli della linea Nord, i modelli di punta hanno continuato ad averlo, fino a questo dispositivo.

Per il OnePlus 10T, OnePlus ha rimosso il cursore di avviso per ottenere più spazio all'interno del dispositivo, per migliorare le prestazioni come una batteria più grande e più antenne.

OnePlus ha dichiarato a Pocket-lint: "Per il OnePlus 10T è stata una scelta difficile [rimuovere il cursore degli avvisi], ovviamente con lo spazio all'interno del dispositivo. Se si guarda all'esterno, sembra un componente minuscolo, ma quando si va all'interno, soprattutto per quanto riguarda la connessione alla scheda madre, occupa molto spazio, quindi è stata una scelta difficile".

Il sacrificio è eccessivo per i milioni di fan di OnePlus che lo amano?

Se così fosse, non preoccupatevi. OnePlus ci ha fatto intendere che il cursore degli avvisi non è scomparso per sempre.

Alla domanda se il cursore di avviso sarebbe tornato, OnePlus ha risposto a Pocket-lint durante un briefing in vista del lancio del OnePlus 10T: "Tutto quello che posso dire è che il team di ingegneri sta lavorando duramente per questo.

"Non si tratta di un addio definitivo al dispositivo di scorrimento degli avvisi, se abbiamo voce in capitolo. Stiamo lavorando duramente per poterlo riportare in futuro".

È stato anche suggerito che il cursore di avviso potrebbe tornare a livello di software in futuro: "Abbiamo avuto un ottimo suggerimento per quanto riguarda il cursore degli avvisi a livello di software, quindi credo che il nostro team di prodotto stia pensando a come farlo ora".

Vedremo cosa ci riserverà il futuro, ma sembra che non ci siano solo cattive notizie per i fan del cursore di avviso di OnePlus.

Scritto da Britta O'Boyle.