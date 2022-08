Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

NEW YORK (Pocket-lint) - OnePlus ha svelato ufficialmente la sua ultima ammiraglia, il OnePlus 10T. Con un design simile a quello del OnePlus 10 Pro, lanciato all'inizio dell'anno, il 10T aggiorna l'hardware interno, ma riduce la fotocamera.

Disponibile in due colori - Sandstone Black e Jade Green - il OnePlus 10T presenta un grande alloggiamento quadrato per la fotocamera sul retro. All'interno dell'alloggiamento sono presenti tre obiettivi e un flash circolare, che offrono una finitura simmetrica come il 10 Pro, mentre sulla parte anteriore del telefono è presente una fotocamera centralizzata con foro di punzonatura nella parte superiore del display AMOLED da 6,7 pollici Full HD+ 120Hz.

È sotto il cofano che il OnePlus 10T dà il meglio di sé, offrendo il chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, abbinato a un massimo di 16 GB di RAM, una novità assoluta per un dispositivo OnePlus. È possibile scegliere tra 128GB o 256GB di spazio di archiviazione, a seconda del modello, ed è presente anche una batteria da 4800mAh.

La batteria supporta la ricarica rapida via cavo a 150W (o 125W negli Stati Uniti), quasi il doppio di quella del OnePlus 10 Pro. Non c'è però la ricarica wireless o la classificazione IP ufficiale, e il OnePlus 10T ha una struttura in plastica rispetto a quella in metallo, più pregiata, offerta dal Pro.

Il triplo posteriore è composto da un sensore principale da 50 megapixel con apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), un sensore ultragrandangolare da 8 megapixel con apertura f/2.2 e campo visivo di 120 gradi e un sensore macro da 2 megapixel, leggermente diverso da quello del 10 Pro, senza partnership Hasselblad.

In termini di costo, nel Regno Unito il OnePlus 10T partirà da 629 sterline. Negli Stati Uniti il prezzo è di 649 dollari, mentre nell'UE il prezzo di partenza è di 699 euro.

Se volete sapere quali sono le differenze rispetto al OnePlus 10 Pro, leggete il nostro confronto approfonditodei due dispositivi per aiutarvi a decidere. Abbiamo anche un approfondimento sul OnePlus 10T che potete consultare per maggiori informazioni.

Scritto da Britta O'Boyle.