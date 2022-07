Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - OnePlus sta per lanciare il prossimo modello della serie 10: il OnePlus 10T. E se una serie di specifiche trapelate - e ciò che OnePlus ci ha già detto finora - ha un peso, si tratta di una proposta intrigante.

L'azienda ha già chiarito il fatto che se si desidera la migliore fotocamera della sua linea, è meglio scegliere il OnePlus 10 Pro piuttosto che il 10T. Questo modello in arrivo è meno incentrato sulla fotografia e più sulla velocità e sulla potenza.

L'elenco completo delle specifiche della versione indiana è trapelato e ci dà una buona indicazione di cosa aspettarci dalla variante T. E, per quanto riguarda le prestazioni, dovrebbe offrire tutto ciò di cui si può avere bisogno.

Dalla parte anteriore a quella posteriore, il display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 1080 x 2412 (fullHD+), supporto del colore a 10 bit e compatibilità con HDR10+.

Si dice anche che sia dotato di una fotocamera da 16 megapixel nell'angolo in alto a sinistra, con supporto EIS per la stabilizzazione. Secondo quanto trapelato, sarà dotato anche di un sensore di impronte digitali all'interno del display.

All'interno, come previsto da tempo, la piattaforma Snapdragon 8+ Gen 1 è la protagonista. In India, si prevede che sarà affiancata da 8 o 12 GB di RAM, mentre in altre regioni potrebbe arrivare fino a 16 GB. Il tutto accompagnato da uno spazio di archiviazione di 128GB o 256GB.

Oltre a ciò, si sostiene che la batteria sarà da 4.800 mAh (e non da 5.000 mAh come il 10 Pro), ma sarà dotata di una ricarica rapida da 150 W, che consentirà di ricaricare un'intera batteria in pochissimo tempo e di riempirla a metà in soli cinque minuti.

Questa fuga di notizie, che proviene da Pricebaba.com, illustra anche il sistema di fotocamere sul retro. Come OnePlus ha già confermato, il sistema a tre fotocamere è guidato dal sensore Sony IMX766 da 50 megapixel, affiancato da una fotocamera ultrawide da 8 megapixel e una da 2 megapixel.

Se questa terna è accurata, significa che il 10T sfoggia praticamente lo stesso sistema di fotocamere del OnePlus Nord 2T. O, almeno, con una qualità molto simile.

Ciò che non è chiaro è il prezzo che OnePlus intende applicare al 10T. Secondo le indiscrezioni, potrebbe costare quanto il 10 Pro, il che significa che gli acquirenti dovranno decidere tra l'acquisto del telefono più potente/veloce con ricarica rapida e quello con display e fotocamera migliori.

Per ora, tuttavia, si tratta solo di speculazioni. OnePlus rivelerà tutto durante un evento di lancio la prossima settimana.

Scritto da Cam Bunton.