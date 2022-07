Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - OnePlus si sta preparando al lancio del suo prossimo telefono nel modo che le è consueto: fornendo informazioni a goccia fino al punto che, al momento del lancio del OnePlus 10T, conosceremo già tutti i dettagli.

In un paio di post sul forum della OnePlus Community ha condiviso un approfondimento sulle specifiche e sulle prestazioni della fotocamera, oltre a un post che ne illustra il design e la forma.

Come sembra essere consuetudine per OnePlus negli ultimi tempi, avremo due colori: nero e verde. In particolare, OnePlus li chiama Moonstone Black e Jade Green.

Come molti telefoni della casa madre Oppo, il design posteriore è caratterizzato da un'unità fotocamera di grandi dimensioni con vetro curvo intorno ai bordi per dare l'effetto rampante senza soluzione di continuità.

I fan di lunga data di OnePlus saranno delusi nel vedere che il cursore di avviso non è presente sul OnePlus 10T. L'azienda lo ha eliminato, affermando che era necessario fare più spazio per la scheda madre più grande all'interno del telefono.

Per mantenere il cursore di avviso e aggiungere i miglioramenti alla capacità della batteria, alla velocità di ricarica e al segnale dell'antenna, OnePlus avrebbe dovuto impilare la scheda madre e rendere il dispositivo notevolmente più spesso.

Per quanto riguarda la ricarica, OnePlus dichiara di utilizzare due pompe di ricarica interne per fornire la ricarica rispetto alla singola pompa presente nel OnePlus 10 Pro. Ciò conferma praticamente che il dispositivo sarà dotato della ricarica da 150 W mostrata all'inizio dell'anno e lanciata anche nel OnePlus Ace in Cina.

Per quanto riguarda le specifiche della fotocamera, OnePlus sta posizionando questo telefono in modo diverso rispetto al OnePlus 10 Pro. In altre parole, questo telefono si concentra sulla potenza e sulla velocità e quindi, se si desidera la migliore fotocamera, il 10 Pro è la scelta migliore.

Il sensore primario del 10T sarà il sensore Sony IMX766, un sensore da 50 megapixel che abbiamo visto utilizzato su diversi telefoni OnePlus e Oppo. Si tratta di un ottimo sensore, ed è infatti lo stesso che si trova nella fotocamera ultrawide del 10 Pro e nel doppio sistema dell'Oppo Find X5 Pro.

Curiosamente, il 10T non presenta alcun marchio Hasselblad e quindi non sfrutterà l'elaborazione del colore dell'azienda produttrice di fotocamere come il 10 Pro e l'Oppo Find X5 Pro.

Il OnePlus 10T sarà presentato in occasione di un evento a New York il 3 agosto.

Scritto da Cam Bunton.