OnePlus 10T sarà annunciato il 3 agosto

(Pocket-lint) - OnePlus ha rivelato che annuncerà il suo prossimo smartphone di punta durante un evento chiamato Evolve Beyond Speed il 3 agosto 2022, come previsto dalle indiscrezioni.

In un post sul forum, l'azienda ha dichiarato che lancerà il OnePlus 10T 5G - il cui nome è stato confermato in un tweet precedente - a New York in occasione del suo primo evento di persona dal 2019.

Oltre a rivelare ufficialmente la data e il luogo, OnePlus ha anche annunciato nel post che il OnePlus 10T 5G funzionerà con la piattaforma Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e con la OxygenOS 13.

Non è stato rivelato molto di più sull'evento o sul dispositivo, ma le numerose indiscrezioni che lo circondano, insieme a una serie di immagini trapelate, ci danno una buona idea di cosa possiamo aspettarci.

Si pensa che il OnePlus 10T sarà dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Sono previste due opzioni di colore, Jade Green e Moonstone Black, e si pensa che il dispositivo offrirà una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 megapixel.

Per fortuna non c'è molto da aspettare per scoprire tutti i dettagli ufficiali sul OnePlus 10T 5G, ma nel frattempo potete leggere il nostro articolo separato su di esso.

Scritto da Britta O'Boyle.