Confermato il nome di OnePlus 10T, trapela la notizia della presenza di 16 GB di RAM

(Pocket-lint) - Si dice che OnePlus annuncerà un nuovo dispositivo prima della fine dell'anno e, sebbene molte voci abbiano puntato sul nome di OnePlus 10T, l'azienda lo ha ora confermato.

Dall'account ufficiale di OnePlus è stato inviato un tweet con una selezione di tè in varie tazze e la scritta "siete invitati alla festa". All'interno delle parole, 10T è evidenziato con numeri e un carattere diverso, confermando il nome del prossimo portatile di punta.

Nel tweet non è stata rivelata la data dell'evento, anche se precedenti indiscrezioni hanno suggerito il 3 agosto.

Il OnePlus 10T è apparso anche in un elenco di Geekbench con il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 sotto il cofano, insieme a 16 GB di RAM. Si dice che questa configurazione offrirà uno spazio di archiviazione di 512 GB. Le indiscrezioni precedenti parlavano solo di un modello da 8 GB di RAM con 128 GB di memoria e di un modello da 12 GB di RAM con 256 GB di memoria, come avviene di solito per le ammiraglie OnePlus.

Secondo altre indiscrezioni, il OnePlus 10T offrirà un display AMOLED da 6,7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una risoluzione Full HD+. Si dice che avrà una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell'immagine e le voci suggeriscono che sarà disponibile nelle opzioni di colore Jade Green e Moonstone Black.

Per il momento non c'è nulla di ufficiale, ma potete leggere tutte le indiscrezioni sul dispositivo nella nostra sezione dedicata.

Scritto da Britta O'Boyle.