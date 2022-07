OnePlus 10T: indiscrezioni: Tutto quello che sappiamo finora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - OnePlus ha già annunciato una serie di telefoni quest'anno, ma si dice che ne arriverà almeno un altro.

Anche se il nome è ancora incerto, molte fughe di notizie suggeriscono che il prossimo dispositivo dell'azienda avrà la forma di OnePlus 10T, anche se è stato chiamato OnePlus 10 standard e si parla anche di un OnePlus 10 Ultra.

Per questa rubrica utilizzeremo il OnePlus 10T, poiché è il nome che è apparso di più nelle fughe di notizie. Ecco tutto quello che abbiamo sentito finora sul prossimo telefono di punta di OnePlus.

Luglio?

A partire da 799 sterline nel Regno Unito

Non ci sono state molte voci su quando potrebbe arrivare il OnePlus 10T, anche se una fuga di notizie ha suggerito luglio, il che sembra un po' presto. I precedenti dispositivi "T" sono arrivati intorno a ottobre, quindi, anche se le voci si sono moltiplicate, ci aspetteremmo un po' più tardi di luglio.

Per quanto riguarda il prezzo, sembra che il OnePlus 10T possa partire da 799 sterline nel Regno Unito, lo stesso prezzo di partenza del OnePlus 10 Pro. Un annuncio per il dispositivo è apparso sul sito di Amazon UK all'inizio di luglio prima di essere rimosso. Ciò suggerisce che il lancio è imminente, ma il prezzo sembra strano, a meno che non venga posizionato al di sopra del Pro.

Simile al OnePlus 10 Pro

Due colori?

AMOLED da 6,7 pollici, Full HD+, 120Hz

Ci sono state diverse fughe di notizie sul design del OnePlus 10T, che mostrano tutte la mancanza del cursore di avviso, una caratteristica presente sui telefoni di punta di OnePlus fin dall'inizio.

Tutti i rendering trapelati suggeriscono che il OnePlus 10T sarà dotato di un display piatto e di una fotocamera centralizzata con foro di punzonatura nella parte superiore, mentre sul retro sarà presente un alloggiamento per la fotocamera di rilievo come quello del OnePlus 10 Pro e il marchio Hasselblad.

Una serie di rendering suggerisce che il OnePlus 10T sarà quasi identico al OnePlus 10 Pro con un paio di leggere differenze nell'alloggiamento. Un'altra serie di rendering suggerisce che l'alloggiamento quadrato della fotocamera con i tre obiettivi e il cerchio aggiuntivo si estenderà per tutta la larghezza del dispositivo, quindi al momento non è chiaro quale dei due sarà preciso.

Per quanto riguarda i colori, sembra che ci possa essere un modello verde e uno nero, con quest'ultimo che si chiamerà Moonstone Black.

Il display, che dovrebbe essere di 6,7 pollici, è un pannello AMOLED con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Come accennato, si prevede che sia piatto anziché curvo come il OnePlus 10 Pro.

Snapdragon 8+ Gen 1

8/12GB di RAM, 128/256GB di storage

4800mAh, 150W

Secondo diversi rapporti, il OnePlus 10T utilizzerà il chipset Snapdragon 8+ Gen 1, anche se inizialmente si vociferava del MediaTek Dimensity 9000. Sono inoltre trapelate notizie che suggeriscono la presenza di diversi modelli, uno con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria, l'altro con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria, il che non sarebbe una grande sorpresa.

Per quanto riguarda la batteria, si sostiene che il OnePlus 10T sarà dotato di una capacità di 4800 mAh con ricarica rapida da 150W. Se ciò è vero, significa che il OnePlus 10T offre una ricarica più veloce rispetto al OnePlus 10 Pro. Tuttavia, è stato detto che il dispositivo potrebbe non offrire la ricarica wireless.

Tripla fotocamera posteriore

Sensore principale da 50MP

Fotocamera frontale da 32MP o 16MP

È stato affermato che il OnePlus 10T avrà una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell'immagine, un sensore ultra wide da 16 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel.

Si è parlato anche di un sensore principale da 50 megapixel abbinato a sensori da 8 megapixel e 2 megapixel, quindi i dettagli della fotocamera non sono ancora definiti.

Sul fronte, è stato affermato che il OnePlus 10T offrirà una fotocamera da 32 megapixel o da 16 megapixel.

Le capacità video dovrebbero essere fino a 4K a 60fps dalla fotocamera posteriore e fino a 1080p a 30fps da quella anteriore.

Ecco tutto ciò che è trapelato finora sul OnePlus 10T.

Il OnePlus 10T è stato avvistato sul sito di benchmark AnTuTu con SD 8+ Gen 1. È apparso anche su Amazon UK confermando alcune specifiche e il prezzo per il Regno Unito.

Il OnePlus 10T è stato mostrato da ogni angolazione in un video pubblicato da SmartPrix in associazione con OnLeaks.

Digital Chat Station ha pubblicato alcune specifiche del OnePlus 10T, con dettagli leggermente diversi rispetto a quelli della fotocamera.

Irendering e le specifiche del OnePlus 10T o del normale OnePlus 10 sono stati pubblicati da @HeyItsYogesh e OnSiteGo. È stato anche detto che il dispositivo arriverà a luglio.

Digit, in collaborazione con OnLeaks, ha pubblicato un elenco di specifiche del OnePlus 10, o OnePlus 10T, tra cui la ricarica a 150W.

Scritto da Britta O'Boyle.