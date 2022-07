Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - OnePlus dovrebbe lanciare un altro telefono prima della fine dell'anno e, sebbene il nome non sia ancora noto con certezza, si pensa che il dispositivo si chiamerà OnePlus 10 o OnePlus 10T.

Abbiamo già visto una serie di indiscrezioni su quello che verrà chiamato OnePlus 10T, compreso un video che rivela il dispositivo da ogni angolazione, ma gli ultimi rapporti non solo rivelano alcune specifiche, ma anche il potenziale prezzo.

Il OnePlus 10T è stato individuato sul sito di benchmark AnTuTu da un popolare informatore della piattaforma Weibo, Digital Chat Station. Con il numero di modello PGP110, il OnePlus 10T dovrebbe essere dotato del chipset Snapdragon 8+ Gen 1, come già ipotizzato da alcune indiscrezioni.

Il OnePlus 10T è apparso anche su Amazon UK, individuato da RootMyGalaxy, prima di essere rimosso. L'annuncio suggeriva che il dispositivo sarebbe stato disponibile in un'opzione di colore Moonstone Black e avrebbe avuto un prezzo a partire da 799 sterline per il modello con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria.

L'annuncio conferma inoltre che il OnePlus 10T offrirà un display AMOLED Full HD+ con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e sarà dotato di una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 megapixel.

Per il momento non è dato sapere quando il OnePlus 10T arriverà, ma se la tradizione ci insegna che potrebbe non essere prima di ottobre.

Scritto da Britta O'Boyle.