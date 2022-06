Il video rendering di OnePlus 10T mostra il design da ogni angolazione

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - È stato difficile tenere il passo con tutti i telefoni annunciati da OnePlus negli ultimi tempi e le indiscrezioni suggeriscono che prima della fine dell'anno ne verrà svelato un altro, il OnePlus 10T.

Abbiamo già visto un paio di fughe di notizie sul OnePlus 10T, anche se la più recente mostra il OnePlus 10T da ogni angolazione in un video pubblicato da SmartPrix in associazione con OnLeaks.

Il video è stato creato sulla base di immagini dal vivo di un'unità di pre-produzione e il design corrisponde a quanto suggerito in precedenza.

Seguendo un look simile a quello del OnePlus 10 Pro, il OnePlus 10T presenta un importante alloggiamento quadrato per la fotocamera nella parte superiore sinistra del retro, che si fonde con la cornice sul bordo del dispositivo. Il flash sembra essersi spostato rispetto al OnePlus 10 Pro e sembra che non ci sia nemmeno il cursore di avviso, una caratteristica che è sempre stata presente sui telefoni di punta di OnePlus.

Si dice che il OnePlus 10T avrà una struttura in plastica con una parte posteriore in vetro e sarà disponibile in due varianti di colore. Si dice anche che il OnePlus 10T avrà un display LTPO AMOLED da 6,7 pollici con una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Tra le altre caratteristiche si parla di chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+, batteria da 4800 mAh con ricarica rapida da 150 W e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, sensore ultrawide da 16 megapixel e sensore macro da 2 megapixel.

Per ora non ci sono indicazioni su quando il OnePlus 10T potrebbe essere lanciato, anche se, se la tradizione lo conferma, sarà probabilmente intorno a ottobre.

Scritto da Britta O'Boyle.